Justin Alston visszatér, Antóni Csanád pedig marad

A hangulatra nem lehetett panasz a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapatának közelmúltban megtartott évzáró bankettjén, igaz, nem is kellett miért szomorkodni.

Az egyesület elnöke, Czerpán István méltatta az elért eredményt, a bajnoki bronzérmet, Csirke Ferenc vezetőedző pedig többször is köszönetet mondott játékosainak, akik nélkül valóban nem valósulhatott volna meg ez a remek szezon – hozzátesszük, a szakmai stáb is megtette a magáét.

A játékosok most szétszéledtek, mindenki elment nyaralni, megérdemlik a pihenést Budimirék. A vezetőség azonban a napokban is gőzerővel dolgozik a keret kialakításán, hiszen minél előbb összerakják a következő szezon csapatát, annál jobb. Azt már megírtuk, hogy Ruják Andrást szerződtették, s mostanra eldőlt, hogy visszatért Pécsre az amerikai center, Justin Alston. A 24 éves, 207 centis játékos tavaly is itt kezdett, ám egy súlyos sérülés miatt el kellett tőle búcsúzni.

– Tavaly nagyon jó benyomást tett ránk Justin, a játékát illetően és emberileg is – mondta Csirke Ferenc. – Úgy gondoltuk, érdemes lenne még egy próbát tenni, és ebben partnerre találtunk benne. Örülök neki, hogy komoly sérülése után tavasszal jól tért vissza, észt csapatával bronzérmet nyert, és egyénileg is jó számokat hozott. Az biztos, hogy vele nem vettünk zsákbamacskát.

Nem vesznek zsákbamacskát Antóni Csanáddal sem, akiről pontosan tudják, mire képes. A Szolnok elleni bajnokin megmutatta, mit tud: fapofával vágja be a triplákat jobbról is, balról is, hogy aztán fülig érő szájjal vigyorogva, mutogatva fusson vissza. Jó hír, hogy a lejárt szerződésű játékossal megállapodott a vezetőség, így a 23 éves Antóni marad a PVSK-nál – bízunk benne, hogy a következő szezonban elkerülik a sérülések, és nagyon megszórja az ellenfeleket távolról.