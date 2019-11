Kavarogtak az érzelmek a győztes gól szerzőjében

Elvette a Szentlőrinc a PMFC veretlenségét. A győztes találatot az a Kondor Kristóf szerezte, aki a nyáron éppen a pécsiektől igazolt a Szentlőrinchez.

Rettentő fontos három pontot szerzett a Szentlőrinc csapata az év rangadóján a PMFC ellenében, hiszen megtörték a pécsiek veretlenségi sorozatát, és négy pontra megközelítették ezzel az NB III. Közép-csoportjának éllovasát. A győztes gólt az 50. percben Kondor Kristóf szerezte, amivel 2-1-re módosította az állást. Igaz, a meccs képe alapján akár még 2-3 találatot is láthatott volna a közönség.

– Egyelőre nem szeretném kijelenteni, hogy ez volt az idényben a legfontosabb gólom! Nagyon jelentős találat volt, egy remek csapat ellen, de a szezon második fele még vissza van – kezdte lapunknak a Szentlőrinc támadója. – Ahhoz, hogy továbbra is ilyen jól szerepeljünk kellenek a gólok, nemcsak tőlem, hanem a csapat minden tagjától. Minden egyes találat kulcsfontosságú az elkövetkező mérkőzéseinken a három pont megszerzése érdekében.

A sors fintora, hogy Kondor nyáron éppen a pécsiek mezét cserélte le fél év után a Szentlőrincére. A játékos elmondta, a találat pillanatában kavarogtak benne az érzelmek és a gondolatok. Egyszerre volt dühös és dacos, de közben örült és meg is nyugodott.

– Persze, ahogy szerintem mindenki, én is eljátszottam a gondolattal, hogy a volt csapatom ellen gólt szerzek, és szerencsére be is jött – vallott a gólszerző, majd mesélt arról is, milyen volt pályára lépni egy ilyen jelentőségű megyei rangadón, amikor a bajnokság első két helyezettje találkozik egymással: – Egyszerűen fantasztikus volt! Két nagyon jó csapat, egy nagyszerű pályán, 1500-2000 néző előtt. Minden adott volt, hogy egy igazi rangadót játszhassunk!

A mérkőzés lefújásának pillanatában minden szurkoló, játékos, a szakmai stáb talpon volt. Örömittasan ünnepelte a hazaiak diadalát.

– A meccs után az öltöző felrobbant, de nem csak ott, már a lefújása pillanatában ezt lehetett látni a pályán.

Az azt követő egy órában mindenki ott volt az öltözőben, és ünnepeltük, hogy megszereztük a három pontot – árulta el Kondor.

Természetesen ezt követően sem ereszthet le a csapat, hiszen még az ősszel játszanak kétszer, majd a tavaszi szezonban így hajthatnak tovább a bajnoki címre is, hiszen belátható távolságba rántották az eddig hibátlan szomszédvári riválist.

– Csak reménykedni tudok, hogy továbbra is ilyen jól és kiegyensúlyozottan tudunk szerepelni! Minden egyes mérkőzés fontos számunkra, ahogy a soron következő is! Minden találkozón meg szeretnénk szerezni a három pontot, akár idegenben, akár otthon játszunk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a vezetőkre, a stábra, mert nagyon keményen dolgozunk egytől egyig, és hálás vagyok, hogy most itt és velük dolgozhatok együtt – zárta szavait Kondor.

NB III., Közép csoport

1. Pécsi MFC 15 12 2 1 54–7 38

2. Szentlőrinc 15 10 4 1 24–10 34

3. Iváncsa 15 8 4 3 26–15 28

4. Monor 15 7 5 3 24–12 26

5. Dunaújváros 15 7 3 5 23–23 24

6. Kozármisleny 15 6 6 3 27–19 24

7. Dabas 15 7 1 7 12–16 22

8. Rákosmente 15 6 3 6 27–25 21

9. Kecskemét 15 5 3 7 21–21 18

10. Dabas-Gyón 15 5 3 7 16–25 18

11. Bp. Honvéd II. 15 4 5 6 28–24 17

12. Szekszárd 15 4 5 6 21–29 17

13. Szabadkikötő 15 4 3 8 19–46 15

14. Taksony 15 3 2 10 11–26 11

15. Dunaharaszti 15 2 4 9 11–32 10

16. Kelen 15 2 3 10 18–32 9