Kedves Balázsnak meggyűlt a baja a Hyundai-jal

A rali és a Forma–1 után a WTCR-ben is van már pilótája a PMFC esport alakulatának. Mint azt Facebook-oldalukon megosztották, baranyai csapatként úgy érezték, Michelisz Norbert útját követve ebben a sorozatban is szükségük lenne egy pilótára.

Az új szimulátor versenyző pedig Kedves Balázs, aki korábban több magyar, illetve külföldi versenysorozatban szerepelt, köztük a F1-ben is, most pedig a legnagyobb magyar ligában a GTR Mastersben igyekszik minél több riválist lehagyni.

Első versenynapján már túl is van a PMFC színeiben Kedves. A dubaji futamokon viszont még nem sikerült mindent kihoznia virtuális autójából. Már az első időmérőn is arra panaszkodott, hogy instabil a Hyundai és csúszik a kanyarokban, ezen okok miatt pedig a gumikopás is magas volt. A rossz beállítások minden futamra elkísérték a Pécs pilótáját, amik miatt az első kvalifikáció során a 19. helyet szerezte meg.

Az első futamot így is jól kezdte Kedves, és négy pozíciót lépett előre a rajt után, de elfogytak alóla a gumik 8 perccel a futam vége előtt, így a 17. pozícióban ért célba. A második időmérőn is ezt a helyet csípte el, s bár ismét lépegetett előre az azt követő futamon, egy kanyarban kipörgött, így 19. lett. A harmadik versenyen viszont lenyűgözően hajtott, a 17.-ről egészen a 9. helyig száguldott fel, ahonnan csak a liga legjobb versenyzői közül ketten tudták hátrébb szorítani. Így is 11. tudott lenni felfüggesztés problémái ellenére.

– Nagyon boldog voltam a harmadik futam után, mert sok pontot sikerült szereznem a PMFC színeiben, és úgy érzem, egyre jobban kezdek hozzászokni a túraautózáshoz a Forma–1 után, ami remélem egyre jobb helyezésekben fog megmutatkozni – idézik a versenyzőt a csapat közösségi portálján.

Ezt követően Szélig Dániel és Kasza Kristóf is volán mögé pattantak, ők viszont már F1-es autóban bizonyítottak a magyar bajnokság 11. versenyén az olasz nagydíjon. Egy olykor a valós sorozatnál is izgalmasabb versenyen végül a kilencedik helyről rajtoló Kasza a második helyre hozta be az Alfa Romeót, míg Szélig a német nagydíj megnyerése után most a 14. lett a Red Bullal, így az összetettben a harmadik helyre csúszott.