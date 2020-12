Keményen megküzdött a győzelemért a PEAC-Pécs

Nem kezdődött igazán jól a PEAC-Pécs NB I.-es női kosárlabdacsapata számára a FSCM Csata elleni bajnoki.

Bár a saját palánkjuk alatt egészen jó volt a pécsi lányok játéka, Szűcs Réka több labdaszerzéssel is segítette csapatát, a másik oldalon sok volt a hiba. A rövid szünetben Csirke Ferenc helyére tette a fogaskerekeket, így nem csak visszajött a meccsbe, de fordított is a Pécs, amely remek védekezés mellett már a helyzeteit is jó százalékkal használta ki. Igaz, a nagyszünetre végül 45-40-es vendég vezetéssel ment a két csapat.

A fordulás után a PEAC még keményebb védekezést mutatott, amivel teljesen kifogta a szelet a Csata vitorlájából. A vendégek csak 8 pontot szereztek a harmadik negyedben, így pedig a Pécs magabiztos előnyt szerzett magának a záró tíz percre, amit nem csak megtartott, de növelt is a találkozó végéig. A remek teljesítményhez így 76-65-os győzelem társult.

PEAC-Pécs–FCSM Csata 76-65 (19-26, 21-19, 18-8, 18-12)

Női kosárlabda NB I., 10. forduló. Pécs, zárt kapuk mögött.

PEAC: SZŰCS R. 9/3, Habling 5/3, STRAUTMANE15/9, ANDUSICS 10, KISS V. 23. Csere: Szűcs L., SAROK 14/6. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Csata: Horváth B. 15/3, MÁNYOKY 15/3, BÖRÖNDY 16, Hegedűs 6, BATABE 10/6. Csere: Angyal B., Gyöngyösi 3/3. Vezetőedző: Tursics Krisztián.

Az élmezőny: 1. Sopron 9 győzelem/0 vereség, 2. Szekszárd 9/1, 3. Győr 8/2, 4. FCSM Csata 7/4… 8. PEAC 5/4… 11. PINKK-Pécs 1/11.

Ez következik (12. 19.): TFSE-MTK–PEAC 18.00, Zalaegerszeg–PINKK 19.00.