Kenderesi ismét dobogóra állt

Második helyen úszott be Kenderesi Tamás a Pekingben zajló Úszó Bajnokok Ligája második állomásának nyitónapján 200 méter pillangón. A magyar úszót Seto Daiya elképesztő 1:52.53 perces idővel múlta felül. Ez minden idők ötödik legjobb teljesítménye. Csak Michael Phelps rendelkezik három jobb eredménnyel, illetve a világcsúcstartó Milák Kristóf.

A szombati napon Hosszú Katinka és Késely Ajna is nyert egy-egy aranyat. Előbbi 200 háton, 18 esztendős honfitársa 400 gyorson bizonyult a legjobbnak. Utóbbi számban ráadásul két magyar állhatott a dobogón, hiszen Kapás Boglárka a második helyen csapott célba. Kozma Dominik bronzzal gazdagodott 200 gyorson. A nap zárásaként 4×100-as vegyesváltót rendeztek nemzetközi csapatok részvételével. A második helyezett négyesnek Szilágyi Liliána, a harmadiknak Kenderesi volt a tagja.

A zárónapon három magyar versenyző mérte össze erejét 200 pillangón, ahol Szilágyi 19 századdal győzte le Hosszút. Kapás a negyedik lett. Katinka kedvenc számában, 200 méter vegyesen is alulmaradt most. A kanadai Sydney Pickrem 67 századdal volt gyorsabb nála. A kettő között 100 méter háton is érdekelt volt a magyar versenyző, ott negyedik lett, majd 200 gyorson is rajthoz állt, arra viszont már nem maradt ereje. Szintén negyedik lett Kozma 400 gyorson. A zárás ismét vegyesváltó volt. Kapás és Késely a második helyezett, Hosszú a harmadik csapatban volt.