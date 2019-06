Képösszeállítás: hozta a formát a megyei foci

Augusztusig pihenőn van, s fúj egy nagyot a megye labdarúgása is, amely ugyan egyre több problémával küzd, de még mindig rengeteg labdarúgónak és szurkolónak okoz örömöt hétről hétre.

Ráadásul Baranya abban a szerencsés helyzetben van, hogy játék minősége néhol az NB-s szintet is eléri, a szerényebb képességű csapatok pedig a szervezettségükkel és küzdeni tudásukkal emelkednek ki. A Dunántúli Napló idén is végigkövette a Gienger Megyei I. osztály küzdelmeit, s fotóriportereink minden fordulóban kattogtatták gépeiket egy-egy mérkőzésen, hogy lapunk is átadjon egy szeletet olvasóinak a mennyei megyei életérzésből.

Ahogy már megszokhattuk, a sör és a szotyi most is nagy úr volt a pálya mellett, illetve a bográcsban rotyogó pörkölt illata idén is bejárta a lelátókat. A fiatalok és az idősek egyaránt kitartóan szorítottak kedvenceinknek, s a csinos futballista-barátnők jelenléte is tovább színesítette az összképet, de még a kiskutyák is kiválóan érezték magukat gazdájuk mellett vagy éppen ölében. Az idő ugyan nem minden esetben kedvezett az önfeledt szurkolásnak, de a legkitartóbbakat az eső sem tudta otthon tartani. Természetesen az érzelmekből és azok kinyilvánításából sem volt hiány. Láttunk végletekig kiélezett és feszült meccseket, önfeledt gólörömöket, de pályára beszaladó dühös szurkolót is. Mindent egybevetve remek kis szezon volt, s már alig várjuk a folytatást.