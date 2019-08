Kerékpár: elnyűhetetlen Hirth István

A tavalyi harmadik helyezése után idén második lett Hirth István a Kincsesbánya környékén rendezett kerékpáros szenior országos bajnokságon a 70 éven felüliek részére kiírt Old Fit Boys kategóriában.

– Tavalyhoz képest öt percet javítottam, kissé hátráltatott, hogy bal cipőmön elpattant a pedálba illeszkedő műanyag stopli. Bosszantott, hogy 2018-ban nem tudtam nyerni, ezért is edzettem sokat az idei futamra. Ha lesz elég kitartásom és egészség, jövőre is megpróbálok mindent kihozni magamból – nyilatkozta Hirth, aki hetente négyszer edz, ezeken 50-60 kilométert szokott teljesíteni, emellett rendszeresen túrázik is. Pécs Város Sportdíjának tavalyi kitüntetettje 12 esztendős korától rendszeresen kerekezik, több mint félmillió km-nél tart a bringa nyergében, ebből csaknem 300 ezer volt, amit versenyszerűen lehajtott. Edzőként számtalan válogatottat és magyar bajnokot nevelt.