Keresik az eltűnt ereklyéket

Újabb és újabb programötletekkel áll elő a PMSC Öregfiúk Egyesülete. Nemsokára a válogatott öregfiúkkal játszanának egy meccset, illetve egy sportnapot is elkezdtek előkészíteni. Emellett pedig keresik az elveszett ereklyéket, relikviákat.

Nem hogy megmozdult, már rohan a szekér a pécsi labdarúgással. Ha éppen nem a PMFC sikereiről tudunk beszámolni, akkor a PMSC öregfiúk törekvéseiről adhatunk hírt. Az elmúlt évben rengeteg ötletet, tervet valósítottak meg Mészáros Ferencék, és ahányszor találkozunk velük, mindig újabb és újabb célokat vázolnak fel. Amellett, hogy több programot is szerveztek, ahol a szurkolók egy kicsit feleleveníthették a dicsőséges múltat, irodát is nyitottak a Jókai téren, most pedig ismét egy rendezvény létrehozásán dolgoznak.

– Május 21-én szeretnénk a válogatott öregfiúkkal játszani egy mérkőzést. Reméljük, addigra a mostani helyzet is elmúlik. Ezen az eseményen köszöntenénk azokat a válogatottjainkat, akik legalább húsz alkalommal szerepeltek a nemzeti színekben. Van 6-8 ilyen korábbi labdarúgónk – kezdte a PMSC Öregfiú Egyesületének elnöke.

– Illetve nyár végén lenne egy retró bányász sportnap, amit szintén elkezdtünk szervezni. Sör, virsli, retró zene, Ganxsta Zolee, és egyebek. Ott a többi tagot is köszöntenénk. Ez egy fél-egynapos program lenne, ahova meghívnánk a Fradit vagy a Dózsát is. Ha csak a közeljövőben tervezett programjairól beszélünk.

Emellett a klub emléktárgyait is igyekeznek összegyűjteni, amiket ki is állítanának, hogy bárki megtekinthesse őket. Mészáros Ferenc ezzel kapcsolatban elmondta, háromféle dolgot várnak. Egyrészt a legértékesebb, nem magán jellegű relikviák felajánlását.

Hangsúlyozta, itt nem az olyan személyes emlékekről van szó, mint a megkapott érmek, hanem például a második helyezésért kapott kupa, ami az évek során elkerült valakihez. Másodsorban a gyűjtők figyelmét is szeretnék felhívni arra, hogy akár letétbe, bizományba is felvennék a tárgyakat. Akár még kisebb összegeket is felajánlanának, hogy kirakhassák. Ezeket az emléktárgyakat mind nyilvántartásba veszik, és ha a gyűjtő később elvinné, természetesen bármikor megteheti ezt. Emellett megköszönte, hogy korábbi felhívásaikra sok kép érkezett már, ezeket is szeretnék kiállítani.