Keretet hirdetett a PINKK-Pécsi 424

Új edzővel, s három légióssal vág neki a jövő hónapban rajtoló szezonnak a PINKK-Pécsi 424 NB I.-es női-kosárlabdacsapata, amely a bajnokság mellett a Női Európai Kosárlabda Ligában (EWBL) is indul.

Fennállásának legrosszabb szezonját futotta az előző bajnoki évadban a PINKK-Pécsi 424, amely ősszel még a rájátszásért is harcban volt, de tavaszra teljesen elfogyott, s meg kellett elégednie a magyar első osztály utolsó előtti helyével. Ezt követően a nyár folyamán – közös megegyezéssel – megváltak a rózsaszínűek vezetőedzőjüktől, Laczka Miklóstól, aki a bajnoki címvédő Sopronnál folytatta pályafutását, másodedzőként. Laczka utódját Marossy Gergely személyében találta meg a klub, aki a fővárosból érkezik, és három évre írt alá új csapatához.

A tavalyi keretből Szücs Lilla, Jáhni Zsófia, Vári Zita, Zsilinszki Lilla, Szabó Laura és Séra Nikoletta maradt, a magyar maghoz csatlakozott Győrből Chroméj Hajnalka, Szegedről Horváth Zsanett, a testvércsapatként funkcionáló, szintén élvonalbeli PEAC-Pécstől pedig Pucz Eszter, valamint két U20-as válogatott, Kovács Kitti és Tenyér Zsófia érkezett kölcsönbe, illetve a PINKK U23-as csapatából Borbás Panni is kipróbálhatja magát a felnőttek között.

Továbbá három légióst is szerződtetett az egyesület, akik közül ketten hazájuk címeres mezét is felhúzhatták már. A német válogatott oszlopos tagja, a 22 éves Emma Stach (175 cm magas, 1-2 poszt) az Európa Kupában is szereplő német Kelternből igazolt Kozármislenybe, a 28 éves ukrán 3×3-as válogatott Tetyana Yurkevichus (188 cm magas, 4-5-ös poszt) pedig az ukrán bajnokságból érkezik, ahol 11,6 pontot és 11,5 lepattanót átlagolt mérkőzésenként.

Emellett egy 32 esztendős, több poszton is bevethető amerikai kosárlabdázóval, Shenita Landry-vel is combosodott Marossy együttese. A 190 cm magas rutinos kosárlabdázó legutóbb a francia Angers csapatában szerepelt, ahol 14 pontot és 7 lepattanót átlagolt.

A bő keretre bizonyára szükség is lesz, hiszen idén is megméretteti magát a nemzetközi porondon a PINKK-Pécsi 424, amely a bajnokság mellett az Európai Női Kosárlabda Ligában, az EWBL-ben is indul.