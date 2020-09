Keserédes pontszerzés: közel volt a győzelem is

Pontot szerzett a listavezető Iváncsa ellen hazai pályán a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata az NB III. Közép-csoportjának 8. fordulójában.

Kozármisleny Nem kezdődött igazán a Kozármisleny elképzelései szerint az eddig százszázalékos Iváncsa elleni találkozó. Inkább a vendégek uralták a meccset, és az első veszélyes helyzetet is ők jegyezték, azonban Somogyi bravúrral védett, és nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor tapsra késztette a hazai hálóőr a közönséget az első játékrészben. Igaz, a Kozármisleny is megszerezhette volna a vezetést egy kontrából, azonban Turi kissé kisodródott a baloldalon, és lövése keresztben elment a kapu előtt.

A fordulás után viszont nagyobb sebességbe kapcsoltak a hazaiak, és előbb Füredi, majd Szabó Dominik is eredményes volt, ezzel pedig magabiztos előnybe került a Misleny. Az Iváncsa azonban nem hagyta, hogy veretlenségi sorozata megszakadjon, ha már győzelmi szériájának vége is, így megkezdte felzárkózását. A 62. percben Domokos szépített, elég kezezés gyanús szituációban, végül pedig Aradi állította be a 2-2-es végeredményt.

HR-Rent Kozármisleny–

Iváncsa 2-2 (0-0)

Férfi labdarúgó NB III., Közép-csoport, 9. forduló. Kozármisleny, 300 néző. Vezette: Szommer A. (Kis Z., Tinnyei Zs.). misleny: Somogyi – Szabó D. (Juhász L., 79.), Talabér, Füredi, Kocsis A., Turi – Kozics, Fenyvesi (Berdó, 87.), Nagy E. – Kirchner, Hampuk (Horvát G., 62.). Vezetőedző: Jelena Richárd. Iváncsa: Prokop – Madarász, Aradi, Fekecs (Gera D., 54.), Varga B. – Domokos B., Pribék, Hujber – Tóth Z., Balogh L. (Cseszneki, 54.), Csaba D. (Villám, 80.). Edző: Domján Attila.

Gólszerzők: Füredi (49.), Szabó D. (53.), ill. Domokos B. (62.), Aradi Cs. (72.).

További eredmények: Újpest II.–Dunaújváros 4-1, FTC II.–Rákosmente 1-0, Taksony–Bp. Honvéd II. 1-3, Körösladány–Vác 2-1, Dabas-Gyón–Hódmezővásárhely 5-1, ESMTK–Szekszárd 0-0, Majos–Dabas 0-4.

Ez következik: Bp. Honvéd II.–Kozármisleny (09.13, 11.00).

Az állás: 1. Iváncsa 25 pont, 2. FTC II. 22, 3. Dabas 21, 4. Kecskemét 18, 5. Körösladány 15, 6. ESMTK 14, 7. Monor 14, 8. Kozármisleny 14, 9. Hódmezővásárhely 12, 10. Újpest 12, 11. Bp. Honvéd 11, 12. Vác 11, 13. Dabas-Gyón 9, 14. Taksony 9, 15. Paks II. 8, 16. Rákosmente 8, 17. Szekszárd 7, 18. Dunaújváros 6, 19. Szeged 3, 20. Majos 2.