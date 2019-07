Kész szerencse, hogy ottmaradt az a hajgumi

Herke Réka a országos bajnokságon saját korosztályában elért ezüstjére a legbüszkébb.

Nagyon szép eredményeket ér el az utóbbi időben saját korosztályában és az idősebbek között is a PTE-PEAC Vívó Szakosztályának 12 éves tehetsége, Herke Réka. A legutóbbi országos bajnokságon az újoncoknál és a serdülőknél is ő érte el a legjobb pécsi helyezést, emellett más sportágakban is jeleskedik: a Belvárosi Általános Iskola tanulója a megyei duatlon versenyen egyéniben ötödik, csapatban első lett, síelésben pedig megnyerte a megyei diákolimpiát. De nem kérdés, a vívás az igazi szerelem.

– Életem végéig ezt szeretném csinálni – vallotta be kérdésünkre gyermeki őszinteséggel. – Régen karatéztam, és az egyik edzés végén otthagytam a teremben a hajgumimat. Amikor visszamentem érte, már a vívók gyakoroltak, az edző pedig megkérdezte tőlem, nem akarok-e inkább vívni. Kedvet kaptam hozzá, elkezdtem csinálni, s fél év múlva abbahagytam a karatét. S hogy miért lett a vívás a nagy kedvenc? Herke Réka szerint egyrészt azért, mert több dologra is oda kell figyelnie, másrészt nagyon jó a társaság az edzéseken, nem mellesleg az utóbbi időben egyre inkább jönnek a jó eredmények.

– A Belvárosiból tavaly szeptemberben átjöttem a Református gimibe edzeni Bokrétás Csabához, s azóta egyre jobban szerepelek a versenyeken. Az országos bajnokságon elért második helyemre vagyok a legbüszkébb, nagyon erős mezőnyben sikerült elérnem – fogalmazott Herke Réka (akinek első edzője Kovács Dávid volt, de Farkas György is nagyon sokat segített neki), majd így folytatta: – Nagyon szeretnék nagy versenyeken szerepelni, és kijutni az olimpiára. De ha nem sikerül, én akkor is folytatni fogom a vívást!