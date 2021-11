Készen állnak Bíróék: várják már a vibráló légkörű rangadót

A megszokottnál korábban, már ma 18.00-kor pályára lép a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. A Lauber Dezső Sportcsarnokban az NB I. 2021/22-es idényének első Kaposvár elleni rangadójára kerül majd sor.

Vannak olyan sportmérkőzések, amelyeknél mindegy, hogy a két csapat milyen pozíciót foglal el a tabellán, s ilyen a PVSK és a Kaposvár rangadója is.

– Mindig sok szurkoló eljön a kaposvári csapatot is támogatni, illetve a hazai rajongók is nagy létszámban szoktak megjelenni. Remélem, ez most is így lesz – kezdte Bíró Olivér, a PVSK bedobója. – Mindig nagyon jó hangulat van ezeken a rangadókon, vibrál a levegő, lelkesen szurkol mindenki, ami a mérkőzés alaphangját is megadja. Nagyon várom már a meccset, és ezt mindenki nevében mondhatom. Felkészültünk, lelkiismeretesen dolgoztunk a taktikai és fizikális részeken is. Készen állunk teljes mértékben!

Most viszont nemcsak földrajzilag, hanem a tabellán is közel van egymáshoz a két gárda, így akár a végelszámolásnál is sokat jelenthet egy mai siker.

– A Kaposvártól gyors és fizikális játékra számítok. Erre kellett felkészülnünk fejben és testileg is, hogy egy kemény, kontaktokkal teli, fizikális játékot játszanak. Sokszor magas szerkezettel lépnek pályára, erre is készültünk – fejtette ki. – Az a legfontosabb, hogy mi a saját gyors játékunkat játsszuk, azt kell rájuk erőltetni.

Ez pedig egyre jobban megy a Panthersnek, még ha Körmenden nem is sikerült győzelemmel zárni az októbert.

– Az első két forduló után érkezett Justin, és azt követően mindenki megtalálta a helyét a csapaton belüli hierarchiában és a posztok is rendeződtek. Azóta jó úton haladunk, ezt az eredmények is megmutatják. Amelyik meccseken kijött a lépés és úgy játszottunk, ahogy az edzők is kérték, akkor nagy hátrányból is tudtunk fordítani, nyerni – tekintett vissza. – Sajnos Körmenden volt egy rosszabb napunk, sem a védekezés, sem a támadás nem volt olyan gördülékeny, mint az előtte levő meccseken. Erről is beszéltünk, próbáltuk javítani a héten, és most a Kaposvár ellen a korábbi arcunkat szeretnénk mutatni. Csapatként gyors, modern kosárlabdát akarunk játszani bízva egymásban.

A 9. forduló programja: PVSK-Veolia–Kaposvár, Kecskemét–Paks, Zalaegerszeg–Nyíregyháza (péntek, 18.00), Alba Fehérvár–Körmend, Szeged–Szombathely, Oroszlány–Debrecen (szombat, 18.00).

Kihirdették a vb-selejtezős csapatot Kijelölte a férfiválogatott keretét Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány a november 26-i portugál, és a 29-i hazai Franciaország elleni vb-selejtezőkre.

A keret: Allen Rosco (Niigata Albirex), Filipovity Marko (Obradorio CAB), Maronka Zsombor (Joventut Badalona), Benke Szilárd, Golomán György, Keller Ákos, Perl Zoltán, Somogyi Ádám, Váradi Benedek (mind Szombathely), Eilingsfeld János (Paks), Ferencz Csaba (Körmend), Karahodzic Kemal (Kecskemét), Lukács Norbert, Pongó Marcell, Szabó Zsolt, Vojvoda Dávid (mind Alba Fehérvár).

