Keszlerék is „túlélték”, s ismét bajnokok lettek

Bajnoki címmel zárta a szezont Keszler Mátyás, a baranyai ralisport nagy öregje. A szezonzáró Nyíregyháza Rallyt élete legnehezebb versenyének tartja, igazi túlélő derbi volt.

Nevezhetnénk akár nagy étvágyúnak is Keszlert, elvégre nem megszokott, hogy valaki hat navigátort „fogyasszon el” egy szezon alatt. Márpedig nála így jött ki a lépés: olvasta az itinert Orsós Tamás, Kugel Tibor, Litkei Tamás, Soós Zoltán, Fullér Bianka és Galgóczi István. Utóbbival mentek az idényzárón, a Nyíregyháza Rallyn. Nem feltétlenül akartak indulni, de mivel még nem dőlt el a bajnoki cím, amit meg akartak szerezni, még egyszer muszáj volt nekidurálniuk magukat.

– Ez volt életem legnehezebb versenye. Közel ezer kilométert mentünk – mesélte Keszler Mátyás, aki pont ott ünnepelte 67. születésnapját. – Vittem is tíz liter vörösbort. Kevésnek bizonyult. A verseny nagyon kemény volt: már a pénteki prológ is ködben és sötétben zajlott, aztán szombaton volt eső, pára és köd is. Igazi túlélő derbi volt, senkinek sem kívánok ilyesmit.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hetven indulóból csak harmincan értek célba.

Köztük ők is. Ennyi pedig épp elég volt ahhoz, hogy bajnokok legyenek a Youngtimer 4WD kategóriában. Nem először nyert Keszler, s talán nem is utoljára, ami azért is nagy durranás, mert két éve közel volt ahhoz, befejezze a versenyzést.

– Nem voltam jól, és lóvé sem volt. Rezgett a léc rendesen. A Veszprém Rallye rendezője, Lakatos Robi azonban összerántotta a ralitársadalmat. Azt mondta, én csak menjek el a sportorvoshoz, valamint „lőjek” magamnak egy navigátort, a többit intézi. Kaptam sisakot, övet, ülést, ruhát, mindent. Ezúton is nagyon köszönöm nekik. És azoknak a nézőknek is köszönök mindent, akik még mindig szívesen látnak a pályán.

Ahogy ismerjük, jövőre is ott lesz. Csak addig most nem az öreg Audit, hanem őt tuningolják meg egy picit: csípőprotézist kap. Tart a műtéttől, de az örök jókedve ebben a helyzetben sem hagyja el.

– Negyvenkét évet ugráltam egy versenyautóban, ez rendesen szétküldte az ízületeket, na meg jó negyvenet fociztam is pécsváradi színekben. Szerencsére a jobb oldalon kapok protézist: a vadonatúj gömbcsuklóval majd jobban tudom nyomni a gázpedált. Gyorsabb leszek, mint valaha! – viccelődte el a közelgő műtétet Keszler.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS