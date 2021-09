Keszthelyi két meccsen is gólt lőtt

Gyorsan vezetést szereztek a PMFC ifistái a Szeged ellen az országos labdarúgó U19 Alap-csoportjában.

Jégl Kristóf a második percben bevette a vendégek kapuját. Bár az akadémisták később egalizáltak, Okorie góljával nyertek a pécsiek. A serdülők 3. fordulóbeli meccsét később rendezik.

PMFC– Szeged Csanád GA. 2-1 (1-0)

Országos labdarúgó U19, Alap-csoport. 3. forduló. Gólszerzők: Jégl Kristóf (2.), Okorie David Chike (74.), ill. Gyuga (82. – büntetőből).

Regionális U19 Dél-nyugati csoport

A régiós ifibajnokságban a Szentlőrincet leszámítva minden baranyai csapat pályán volt. A Kozármisleny és a Mohács is két gólt lőve nyert, míg a PVSK ötöt vert a Balatonlellének. A vasutasok és a mislenyiek így továbbra is ott vannak az eggyel több meccset játszó éllovas Dunaújváros sarkában. Egyedül a PEAC nem gyűjtötte be pontot, hat gólt kapva alulmaradt a Nagykanizsával szemben.

Nagyatádi FC– HR-Rent Kozármisleny 0-2 (0-1)

Gólszerzők: Lóki Tamás (32.), Sági Adrián (86.).

PEAC–FC Nagykanizsa 1-6 (0-3)

Gólszerzők: Csürke Péter (71.), ill. Horváth Á. (13.), Bános (26.), Csavari (43.), Horváth G. (67.), Millei (85., 89.).

Mohácsi TE 1888– Kaposvári Lobogó FFC SE 2-1 (1-1)

Gólszerzők: Verbulecz Botond (5., 53.), ill. Kokas (12.).

PVSK–Balatonlelle SE 5-0 (2-0)

Gólszerzők: Pánovics Dániel (21., 37.), Keszthelyi Dominik (63.), Ivaszjuk András (65.), Budavári Bendegúz (86.).

Regionális U17 Dél-nyugati csoport

A serdülőknél szintén nem futott ki a gyepre a Szentlőrinc gárdája. A PVSK ebben a korosztályban is ötöt lőve nyert. Érdekesség, hogy az a Keszthelyi Dominik nyitotta meg a találatok sorát, aki az idősebbek között is megrezgette a hálót. A PEAC pedig az U17-ben is 6-1-es vereséget szenvedett, így két meccs után továbbra sincs pontja.

Holler UNFC–PEAC 6-1 (2-1)

Gólszerzők: Panci (26., 64.), Horváth B. (28.), Erdei (62), Kovács A. (70., 73.), ill. Kiss Sándor (20.).

PVSK–Iváncsa KSE 5-1 (2-1)

Gólszerzők: Keszthelyi Dominik (35.), Szendelbacher Ervin (38., 58., 86.), Varga Dominik (88.), ill. Bedőcs (22.). Kvanduk B.