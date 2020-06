Készül a másodosztályra a PMFC, négyen biztosan távoznak

Elkezdte a nyári felkészülését a PMFC csapata, amelynek első lépéseként az ETK kutatóközpontjában végeztek el rajtuk méréseket.

Pécs Elkezdte a 2020/2021-es már NB II.-es bajnoki szezonra való felkészülését a PMFC férfi labdarúgó csapata tegnap. A játékosoknak egy orvosi felmérésen kellett megjelenniük a PTE-ETK Komplex Sport Teljesítménydiagnosztikai és Fizioterápiás Kutatóközpontjában, ahol testösszetétel-elemzés, kardio-pulmonális terheléses mérés, valamint EKG-vizsgálat várt rájuk.

Ezek a felmérések csütörtökön és pénteken is folytatódnak, miközben a Stadion utcában csoportos edzéseket vezényel már az edzői stáb.

– Fel vagyok villanyozva, hogy NB II.-ben játszhatunk. Nem lesz egyszerű megharcolni a helyemért, mindenki oda fogja tenni magát a felkészülés során

– kezdte lapunknak a 18 éves Katona Levente. – A másodosztály teljesen más lesz, mint az NB III. volt. Fiatalként én is először játszhatok majd a másod vonalban, nekem is meg kell ugranom a szintet. Be kell bizonyítanom, hogy alkalmas vagyok a posztra, amire a mester betesz, és olyan szintet kell hoznom, amivel elégedett lehet a szakmai stáb.

A keret számára ismeretlen terep lesz valamelyest az NB II., hiszen kevesen játszottak a másodosztályban.

– Fiatal csapat vagyunk, de az edzéseket nagyon elszántan végezzük. Lehet látni, hogy mindenki meg akarja mutatni a képességeit. Mindenkinek mérföldkő lesz ez a szezon. Várjuk már, hogy elkezdődjön – zárta szavait.

A csapat június 22-től 24-ig Harkányba utazik egy háromnapos edzőtáborba.

A klub azt is bejelentette, hogy De Oliveira Ayrtonnal, Egyed Balázzsal, Godzsajev Telmánnal és Szabó Dominikkal sem hosszabbított.