Két csapat is visszalépett a rajt előtt

Hiába nevezett a Görcsöny és a Kővágószőlős, nincsenek elegen.

Még el sem kezdődött a bajnokság, máris van visszalépő. Nevezett ugyan, de azóta bejelentette visszalépését a Görcsöny és a Kővágószőlős, mindkettő a labdarúgó megyei felnőtt III. osztályba jelentkezett, oda be is fogadták őket.

Nem ért senkit sem váratlanul a döntésük, ez már lógott a levegőben tavasszal is. A bajnokság végéig azonban még kihúzták a III. osztály Czibulka-csoportjában. Mindkét községben reménykedtek a folytatásban, ezért is neveztek, de kiállni már nem tudnak az őszi nyitányon, így hivatalosan is bejelentették, hogy nincs tovább.

– Elfogytunk – vallja be Nagy-József Katalin, a kővágószőlősiek elnökhelyettese, aki a helyi sportegyesület mindenese, ő tartja a kapcsolatot az MLSZ BMI-vel is. – Öt játékosunk elment, helyettük nem tudtunk igazolni senkit sem. Többen külföldön dolgoznak és nem tehetik meg, hogy minden hétvégén hazaugranak egy-egy meccsre. Néhány labdarúgót adtunk a bodaiaknak, ők ott folytatják. Ugyan a foci ezzel megszűnt Kővágószőlősön, ám a sportkört életben tartjuk. Hátha, egyszer…

Görcsönyből már hónapokkal ezelőtt aggasztó hírek érkeztek. Sajnos, ezek valóra váltak, Polgár László sportegyesületi elnök kedden hivatalosan is bejelentette a szövetségben, hogy visszalépnek. Az egykori megyei I-es felnőtt csapat innen kezdve nem létezik. Elmondása szerint azonban a helyi szurkolók nem maradnak foci nélkül, mert a PMFC volt NB II-es női futballistái ott edzenek majd és játsszák a hazai bajnoki mérkőzéseiket.