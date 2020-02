Két hét múlva rajtol a női Magyar Kupa

Már megkezdődött az online jegyértékesítés a március 5. és 7. között zajló női kosárlabda Magyar Kupa nyolcasdöntőjére, aminek Pécs ad otthont. A napijegyek 1000 Ft-os egységáron kaphatók.

A szervezők szektorbeosztása alapján az első játéknapon a PEAC-PÉCS szurkolói a B szektoron osztoznak az Uni Győr MÉLY-ÚT szimpatizánsaival. A hazaiak mérkőzése 13.00-kor kezdődik a TFSE-MTK ellen.

Márc. 5.: TFSE-MTK–PEAC-Pécs 13.00 (ND 1.), Diósgyőr–Sopron 15.30 (ND 2.), Győr–Zalaegerszeg 18.00 (ND 3.), Csata–Szekszárd 20.30 (ND 4.).

Márc. 6.: ND 1. győztese–ND 2 győztese 16.30, ND3. győztese–ND 4. győztese. 19.00.

Márc. 7.: Bronzmérkőzés 14.30, Döntő 17.00.