Két nap alatt három kupameccset játszik a PVSK

A fővárosban ugrik medencébe hétvégén a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata. A pécsi alakulat a Ferencvárossal, a KSI-vel és a Miskolccal mérkőzik meg a két nap során a Magyar Kupa első fordulójában.

Alaposan felmérheti a szakmai stáb a Hajós Alfréd Sportuszodában, hogy hol tart felkészülésében a PVSK csapata, hiszen két nap alatt három kupamérkőzést kellene sikerrel vennie az alakulatnak.

– Más sportágakban panaszkodnak, ha szerda-szombat ritmusban kell játszani, mert már az nagy megterhelés. Nekünk most két nap alatt három ellenféllel kell mérkőznünk úgy, hogy abból egy a világ egyik legjobb csapata, a Ferencváros, a Miskolc sem rossz és a KSI is egy fiatal lelkes alakulat. Össze kell szednünk magunkat, okosan kell forgatni a keretet, hogy végig százszázalékosak tudjunk maradni – kezdte Török Viktor vezetőedző.

– Abszolút maximalistának tartom magam, minden meccsen úgy fogunk medencébe ugrani, hogy győzni akarunk. A Ferencváros ellen természetesen, ha a realitást nézem, ők az esélyesek. A másik két mérkőzésen viszont mindenképpen megpróbálunk nyerni. Ez az elvárásom magam felé is, és szerintem a játékosaim is egyetértenek ezzel.

Bár a sikeres kupaszereplést célozza meg a pécsi csapat, ezek a meccsek inkább képezik a felkészülés részét.

– Valamilyen szinten ezeknek a találkozóknak még nincs tétje, de magunknak is meg kell mutatnunk, mire lehetünk képesek a szezonban. Még teljes mértékben a felkészülés részeként kezeljük a kupafordulót, mert a hét elején még majdhogynem alapozó munkát végeztünk. Utána gyakoroltunk olyan elemeket, amiket szeretnék a medencében viszontlátni, de nem dőlök a kardomba, ha nem úgy sikerül a torna. Még bőven van időnk, hogy a bajnokságra megfelelő állapotba kerüljünk. Sérültünk is van, ami nem teszi könnyűvé az amúgy is szűkös kerettel a helyzetet, de látva az edzésmunkát, hozzáállást, minden esélyünk megvan, hogy szép eredményt érjünk el ezen a hétvégén – jelentette ki Török, hozzátéve, ez jó alkalom arra, hogy felmérjék, hol tartanak. Azt is megjegyezte, tökéletesen nem fogja tükrözni még a csapatok közti erőviszonyt, hiszen például az FTC-nél is sok a sérült a hírek szerint.

– Kellenek ezek a találkozók, mint egy falat kenyér, mert a játékosok március 17-én játszottak utoljára tétmérkőzést. Hiába edzünk, a motivációt az ilyen meccsekkel lehet fenntartani, és ez ad visszaigazolást is, hogy jó, amit csinálunk, nem véletlenül dolgozunk ennyit – zárta mondandóját.

Vasárnap tévés meccsük lesz

A PVSK-Füszért rögtön a legerősebb ellenfél ellen kezdi meg a szereplését a kupában. Ma 11.30-tól a Fradi ellen ugranak medencébe Török tanítványai. Ezt követően a délután folyamán a Miskolccal találkoznak. A mérkőzés 17.30-kor kezdődik.

A fordulóban soros utolsó meccsüket a feljutó házigazda KSI-vel játsszák vasárnap 14.45-től. Ezt a találkozót az M4Sport is közvetíti.

Az M4Sporton követhető meccsek: Eger–Tatabánya (szombat, 14.45), Vasas–Bp. Honvéd (szombat, 16.15.), PVSK-Füszért–KSI (vasárnap, 14.45.), FTC–Miskolc (vasárnap, 16.15.)

Az első forduló csoportbeosztása

A csoport: Szeged, Szentes, Újbuda, Debrecen.

B csoport: UVSE, BVSC-Zugló, Kaposvár, Szolnok.

C csoport: Ferencváros, Miskolc, KSI, PVSK-Füszért.

D csoport: Bp. Honvéd, Eger, Vasas, Tatabánya.

A Magyar Kupa második fordulójára a következő hétvégén, augusztus 1–2-án kerül sor. Itt az első kör eredményei alapján új négyesbe sorolják a csapatokat, amelyek az első körből tovább viszik a pontjaikat.