Két sikerre vannak a legjobb nyolctól a pécsi pólósok

A múlt hétvégén rajtoltak el a rendhagyó módon nyáron, szabadtéri medencékben zajló BENU Magyar Kupa küzdelmei. A PVSK-Mecsek Füszért az első csoportkörben, az FTC-vel, a Miskolccal és a KSI-vel csapott össze. Az új vezetőedzőnek, Török Viktornak nem volt szerencséje, hiszen első tétmeccsén a tavalyi Bajnokok Ligája-győztes Fradi ellen kellett medencébe vezényelni tanítványait. A nagyarányú (5-25) vereség után ugyanakkor talpra állt a fiatal pécsi gárda, s leikszelt a jó erőkből álló Miskolccal (13-13), majd egy kiélezett meccsen megverte a KSI-t (10-9), így 4 ponttal a zsebben távozhatott a Margitszigetről.

– Tisztában voltunk vele, hogy nehéz lesz a Fradi ellen, ráadásul Zerinváry Lóránd is megbetegedett a mérkőzés előtt, így 5-6 ifijátékost is bevetettem. De legalább megtapasztalhatták a fiataljaink is, milyen a profi OB I.-es és a Bajnok Ligája-szint. Láthatták, hogy hova lehet eljutni kőkemény munkával