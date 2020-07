Két számot csak ketten teljesítettek

Felmérte erejét legújabb sportágában a siklósi Makai Renátó, aki a ketrecharcot követően most az erős emberek világába is betekint.

Első megmérettetése a HSMA Erősemberek Kamionhúzó és Masters Ligájában volt Csongrádban, amelyen ő fiatalabb kora miatt a versenytől függetlenül vett részt, azaz eredményei hivatalosan nem számítottak a megmérettetésen.

– Első versenyként ez számomra egy teszt volt, hogy kipróbálhassam magamat ebben a sportágban. Most be tudtam lőni, hol tartok erőben, technikában, illetve megismertem ezt a közösséget, amely nagyon segítőkész, kedves és befogadó. Nagyon pozitív tapasztalattal fejeztem be a versenyt. Volt két olyan versenyszám, amit csak ketten tudtunk megcsinálni, én és az a versenyző, aki megnyerte a tornát. Az egyik ilyen a kocsiemelés volt, illetve a 165 kilós sziklát csak mi tudtuk elvinni. Volt így bőven sikerélményem. A többi versenyszám is jól ment, az első háromban ott voltam mindegyikben. Van egy-egy szám, amiben a technikai hiányosságok miatt még nem tartok ott, ahol a többiek. Ilyen volt például a kamionhúzás. Ezek még nem is sikerültek olyan jól, de nem is ilyen versenyeken szeretnék indulni. A végén pedig egy különdíjat is kaptam – mesélte el élményeit a 33 éves harcművész.