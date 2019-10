Kétnapos eseménnyel startol el a Rolling Basket

Megalakult a PTE PEAC Parasport Szakosztály keretein belül a kerekesszékes kosárlabdacsapat, azaz a Rolling Basket, amely idén ősztől a magyar bajnokságban is megmutatja magát.

Az első hazai találkozóját pedig nem is akárhogyan akarja megünnepelni az alakulat, hiszen október 26-27-re egy kétnapos rendezvényt szervez, amely során több parasport is kipróbálható lesz játékos vetélkedők formájában. Emellett pedig egy nemzetközi kupát is életre hívnak, így bajnoki összecsapásuk mellett ezen a különleges megmérettetésen is próbára teszik magukat.

Az eseménynek a Nemzeti Kosárlabda Akadémia ad otthont.

A vetélkedő szombaton 9.30-tól kezdődik, azt követően pedig a nemzetközi torna rajtol el. Az első bajnoki mérkőzés is 26-án lesz, 14.00-tól. Másnap 8.30-tól az I. Rolling Basket Cup folytatódik, illetve VIP mérkőzések is lesznek.