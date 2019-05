Kétséges a mágocsi labdarúgás jövője

Hiába reménykedtek abban a mágocsiak, hogy végig tudják játszani a bajnokságot, a labdarúgó felnőtt megyei III. osztály Czibulka-csoportjában szereplő csapat visszalépett. Nem állt ki az utolsó előtti fordulóban, és már akkor jelezték, hogy az idényzárón is ez fog történni.

A Mágocs a 2018-19-es szezonban egyszer sem győzött, csak kétszer döntetlenezett, ezzel csupán a megyei III-as nyilvántartásból már törölt Merenyét előzték meg. A szereplésüket a ki nem állás miatt büntetőpontok kísérték, a végén pedig kizárták őket, amely ha jogerős lesz, akkor az összes eredményüket törlik. De így is a legkevesebb gólt lőtték és a legtöbbet kapták a mezőnyben.

Menet közben az edzőjük, Miklós Balázs lemondott, de megpróbálták rávenni, hogy ha mégis lesz folytatás, akkor fél évig még vállalja el az edzősködést. Hajthatatlan volt, nem folytatta, a heti egy edzést három játékos, Kányádi Dávid, Till Adrián és Horváth Ádám irányította. Egyikük, Kányádi nemrég ezt nyilatkozta:

– Ugyan nem fejeztük be a bajnokságot, de nincs még veszve minden. Megvárjuk, hátha sikerül még egyszer összeállnunk, akkor pedig újrakezdjük. De ehhez játékosokat is kell keresnünk.

Persze, nem kell csodálkozni a történteken, ha felidézzük februári helyzetjelentésünket Mágocsról. Akkor azt írtuk, hogy edzőmeccset nem játszottak a téli szünetben, röviddel a tavaszi rajt előtt új futballistájuk sem volt. Akkor a csapatot segítő Kusztor Csaba abban bízott, hogy tavasszal is játszanak majd a bajnokságban. Ez bejött, csak az nem, hogy be is fejezik. Mágocson 72 év óta volt futball, de erősen kétséges, hogy lesz-e a továbbiakban is.