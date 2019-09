Kétszer kikapott, de jó úton halad a PEAC

Nehezen indult a PEAC férfi kézilabdacsapatának első NB I. B-s szezonja, de Koleszár György vezetőedző szerint nem haladnak rossz úton, a második meccsen nyerhettek is volna.

Nem kezdődött egyszerűen a PEAC első NB I. B-s szezonja. Az első fordulóban a Veszprémi KKFT Felsőörs csapatával találkoztak, és 39–26-os vereséggel tértek haza. Ezt követően ismét idegenbeli meccs jött, a Budai Farkasokhoz utazott Koleszár György legénysége, ahol nyerhetett is volna.

– Két idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl. Az első meccsen még 39 gólt kaptunk, így ezen a téren előrébb léptünk, és a jó erőkből álló Budai Farkasok ellen már győzelmi esélyünk is volt, hiszen négy perccel a vége előtt két góllal vezettünk. Sajnos ott esett a koncentrációnk, kettős emberhátrányba kerültünk, így a végén négy emberrel kellett volna pontot szerezni. Ez most nem sikerült, de nem haladunk rossz úton – nyilatkozta lapunknak a mérkőzésről a vezetőedző. – Teljesen más az NB I. B, gyorsabb az iram, több a fiatal játékos. A mi csapatunk még alakulóban van, és az elmúlt három hétben egy vírusos fertőzés futott át a csapaton. A legideálisabb összeállításban még nem tudtunk szerepelni. Most is öt játékos esett ki a betegség miatt, de akik ott voltak, azokkal maximálisan elégedett vagyok. Nagyon nehéz az őszi sorsolásunk, hiszen csak négy hazai mérkőzésünk lesz, és hétszer idegenben szerepelünk. Ez az idő elég lesz arra, hogy beleedződjünk a másodosztályba.

Koleszár György terveikről elmondta, szeretnének megragadni ebben az évben, és remélik, meg tudják alapozni a pécsi kézilabda jövőjét. Efelé jó irányba is haladnak, hiszen van serdülő válogatott játékosa az egyesületnek, ami nagyon nagy szó, emelte ki Koleszár György. Legközelebb pécsi derbin javíthatnak mérlegükön, a szintén pont nélküli PVSE ellen vasárnap.

Budai Farkasok–PEAC 31–30 (15–13)

Férfi kézilabda NB I. B, 2. forduló. PEAC: Gubicza – Bálint 4, Kékesi 6, Zuder 2, Szögi 1, Laufer 3, Lipótzy 3. Cserék: Kiss B. (kapus), Szommer, Wéber 7, Bognár 2. Vezetőedző: Koleszár György.

Kiállítás: 12, illetve 10 perc.

Büntetők: 5/3, illetve 7/5.

Szoros lett a vége

Egygólos vereséget szenvedett az ETO-SZESE ellen a férfi kézilabda másodosztály 2. fordulójában a Pécsi VSE pályaválasztóként. A mérkőzés végig szoros volt, egyik csapat sem tudott a másik fölé nőni, de így is egygólos vendég vezetéssel mentek szünetre a felek. Ez a különbség maradt a végére is, hiába hajrázott nagyot a Pécs.

– Közeli az eredmény, de nem játszottunk jól – nyilatkozta a meccs után Kovács Gábor, a PVSE vezetőedzője.

Pécsi VSE–Agrofeed ETO-SZESE 23–24 (11–12)

Férfi kézilabda NB I. B, 2. forduló. Mohács, Városi Sportcsarnok. PVSE: Szente – Horváth A. 4, Szabó G. 3, Szakcsi 2, Kreisz 3, Vass 5, BAZSÓ 4. Csere: Tullner (kapus), Bock, Gajdos, Kocsis, Marcsek, Péter 1, Temesvári, Hujovics. Vezetőedző: Kovács Gábor. Kiállítás: 4, ill. 14 perc. Büntetők: 3/2, ill. 2/1.