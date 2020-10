Kevés a verseny, erősen kétséges, mi lesz jövőre

Pénteken ér véget a korosztályos országos egyéni sakkbajnokság, amelyet 14, 16 és 18 éves fiúk, valamint lányok részére írtak ki.

A mezőnyben egyetlen baranyai induló sem volt, ugyanis csak a hazai ranglista legjobbjai indulhattak, márpedig a megyéből senki sem tartozik a kategóriánkénti elitbe.

– Sajnálatos, hogy a megyében nincs olyan fiatal játékos, aki ott lehetne az ob-n – nyilatkozta Bóta András, a Baranya Megyei Sakk Szövetség elnöke. – Az ifiképzéssel el vagyunk maradva az ország néhány részével szemben, az utánpótlás-nevelésünkön van még javítani való. Baranyában körülbelül húsz 14–18 év közötti sakkozó van, közülük csak öt játszik versenyszerűen.

A sakkozással kapcsolatos az információ, miszerint az országos csapatbajnokság keretében az NB I-et és az NB I. B-t be tudták fejezni, az NB II-t viszont nem, abban a márciusi állás alapján hirdettek végeredményt. A vírus-járvány okán félbeszakadt a Baranya megyei csb is, az I. osztályban három fordulót nem tudtak megrendezni, még jó, hogy négy megvolt. A II-t már tavaly ősszel bezárták. Az, hogy a következő idény mifelénk mikor kezdődik, egyelőre bizonytalan, az országos szövetség döntésétől is függ. Valószínűleg az NB I., az NB I. B és az NB II. 2021. februárnál előbb nem indul be. Bóta szerint reformötletként felmerült, hogy az eddigi őszi-tavaszi rendszerű bajnokság helyett tavaszi-őszi lebonyolítású legyen, ám erről még nincs döntés. Ötlet szintjén az is elhangzott, hogy egy-egy hétvégén több fordulót is le lehetne bonyolítani. Miként néhányan azt is elképzelhetőnek tartanák, ha a mostani 12 táblás csb 8-asra csökkenne. Néhány szakosztálynál azt is rebesgetik, hogy jó lenne megszüntetni a vendégjátékosi státust.

– A kialakult helyzet miatt kevés versenyt rendeznek Magyarországon, erősen kétséges, hogy mi lesz jövőre – említette a sportvezető, aki 2001 óta tölti be a megyei elnöki tisztet, a megbízatása még két esztendeig tart. – Van egy olyan sejtésem, hogy 2021-re országos szinten az NB-s csapatok negyede bedobja majd azt a bizonyos törülközőt.