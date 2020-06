Kevesebb lesz a verseny, később indul a nagyüzem

Kevesebb lesz idén a versenyük a modellezőknek, a világ- és Európa-bajnokságot el is halasztották, azokat csak jövőre rendezik meg. Megkésve, a mostani hétvégén indul az évad, a kaposvári nyitányon a pécsiek képviseletében Baglyas János áll rajthoz.

Furcsa helyzet: még el sem kezdődött az idei modellező-versenyévad és a korábban megtervezett teljes szezonnak már vége is van. Ennek a koronavírus-járvány az oka. És ezzel nemcsak a Pécsi Ércbányász Modellező Klub (PÉMK) sportolói vannak így, hanem minden más magyar versenyző is, aki ezt a sportágat űzi.

A repülősöknél máskor áprilisban szokott beindulni a nagyüzem, most ez elmaradt. Előbb a 2020-ban esedékes világ- és Európa-bajnokságot tették át jövőre, majd a Világkupa-sorozat összes eddigi futamát halasztották el. Utóbbiaknak nincs új időpontja, hírek szerint ebben az évben már nem lesznek VK-versenyek, legfeljebb kisebb jelentőségű nemzetközi megmérettetések.

– Nekünk az idei első várhatóan szeptemberben lesz, annak is első hétvégéjén Olaszországban

– mesélte Mohai István (60), aki 1970 óta igazolt versenyző, a Pécsi Modellező Klub képviseletében a repülőmodellek team racing (túra) kategóriájában áll rendszeresen rajthoz, az osztrák Hans Straniaiakkal az oldalán. Ebbe a mezőnybe a PMK egy másik párt is delegál, Baglyas Jánost és testvérét, Árpádot, míg Szvacsek Ferenc a sebességieknél indul. – Társam Ausztriában csiszolja a technikáját, ott gyakorol, idén még nem találkoztunk, ilyen korábban még nem fordult elő. Egyébként tizenkettedik esztendeje vagyunk már együtt. Jó az autómodellezőknek, ők a hétvégén már versenyezhetnek, a körpályás kategóriában Kaposváron rendezik meg az évadnyitót, ahol Pécset Baglyas János képviseli egyedül.

Ami pedig a létesítményeiket illeti, Pellérden megszűnt a rádiós műrepülők pályája, helyette viszont a pogányi repteret állandóan használhatják, ami nagy könnyebbség, mert így nem kell mindig eseti légtérengedélyt kérniük. A hajósok maradtak Orfűn, ott idén két országos bajnoki futamot terveznek, ha minden jól megy, valamikor ősszel tartják meg ezeket. Az újmecsekaljai modellezőbázis továbbra is a klub főhadiszállása, ott most nagy munkák folynak, az autósoknak off road (terep) pálya épül, amelyen ebben az évben már versenyeznének.