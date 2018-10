Ki-ki meccsel kezdenek a BVSC ellen

A vízilabdáról fog szólni az előttünk álló hétvége, hiszen a PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es csapata lesz a Magyar Kupa selejtezőcsoportjának házigazdája szombaton és vasárnap. A pécsiek az OSC, BVSC, UVSE trió mellett küzdenek majd azért, hogy odaférjenek a kvartett második, még továbbjutást érő helyére.

Arra ugyanis mérget lehet venni, hogy az OSC nyeri ezt a négyest, így vélekedik erről a pécsiek edzője, Lukács Gergely is.

– Az OSC kiemelkedik ebből a csoportból, a realitás az, hogy őt még csak megszorítani sem fogja tudni egyik csapat sem – mondta a tréner. – Ami a másik két ellenfelünket illeti, az UVSE ellen mi vagyunk az esélyesek, igaz nem számítok könnyű meccsre az újpestiek ellen sem. A BVSC nagyon erős, nem véletlenül lett ötödik az előző bajnoki szezonban, viszont úgy vélem, ők lőtávolon belül vannak, ellenük lehet esélyünk akár a győzelemre is.

Az biztos, hogy gyorsan eldőlhet majd a pécsiek sorsa, hiszen épp a BVSC ellen kezdenek majd szombaton 11.30-kor az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában. Nem is véletlen, hogy Lukács szerint attól a meccstől függ, hogy mire használják majd fel a kupaselejtező másik két mérkőzését. Jó hír a hazaiak számára, hogy a Fradi elleni bajnokiról még hiányzó alapemberek közül Józsa Ottó, Zerinváry Lóránd és Krizsán András is felépült, így most már csak Csacsovszky Alexet kell nélkülözniük.

A PVSK mérkőzései:

október 27., szombat

BVSC–PVSK-Mecsek Füszért (11.30), UVSE–PVSK-Mecsek Füszért (18.30)

Október 28., vasárnap

PVSK-Mecsek Füszért–OSC (11.30)