Kiesőjelöltek ellen készül a PMFC és a Szentlőrinc

A PMFC és a Lőrinc dolga egyszerűbb lehet a hétvégi fordulóban, hiszen a veszélyzónában lévő Kelent fogadja előbbi, míg utóbbi a Szabadkikötőhöz utazik. A Misleny eközben az év elején bajnoki címre esélyesnek tartott Kecskeméthez látogat.

Az utolsó előtti pozícióban tanyázó Kelen SC-t fogadja a PMFC NB III-as férfi labdarúgó csapata a bajnokság 14. fordulójában vasárnap 13.30-tól. Bár a vendégek eddig gyengébben szerepeltek a bajnokságban, három mérkőzés óta veretlenek, és múlt héten hatalmas, 7-0-os győzelmet arattak a Szabadkikötő ellen. Az idei szezonban már kétszer is jártak Baranyában a fővárosiak.

– A Kelen egy dinamikusan fejlődő klub, ahol szisztematikus munkát végeznek. Látszik, hogy eleinte nehéz volt nekik ez a bajnokság, de mostanra felvették a ritmusát. Az utolsó három mérkőzésük is igazolja, hogy jó munkát végeznek. Tiszteljük őket, jó úton járnak. Egy kulturált, jó futballt játszó csapat. De most is saját magunkkal foglalkozunk, szeretnénk az akaratunkat rájuk erőltetni. A három pont megszerzése a cél – mondta Vas László, a PMFC vezetőedzője.

Eközben a Szentlőrinc éppen a Szabadkikötőhöz utazik, amely csak egy ponttal áll a kiesőzóna felett, és már több nagy vereségbe is belefutott. Jó napjukon megállították az Iváncsát és a Kozármislenyt is, de három mérkőzés óta pontot sem szereztek. Legutóbb az utolsó Dunaharaszti ellen nyertek nagy küzdelemben 2-1-re.

– Elég hektikus a Szabadkikötő, mert van, amikor jó csapat ellen tud győzni vagy döntetlent játszani, de a Honvéd ellen is kaptak tizenegyet, múlt hétvégén pedig hetet a Kelentől. Kiszámíthatatlan, milyen napot fognak ki, nem tudjuk, mire számíthatunk tőlük. Mindenképpen győzni szeretnénk, mert a céljaink eléréséhez ez kell – árulta el Gombos Zsolt, a Szentlőrinc trénere.

További mérkőzések: Dabas–Iváncsa, Dunaharaszti–Dunaújváros, Honvéd II.–Szekszárd, Monor–Taksony, Rákosmente–Dabas-Gyón.

Továbbra is sérülések nehezítik Pókos Csaba dolgát

A Kozármisleny az év elején bajnokesélyesek között emlegetett Kecskeméthez utazik, amely a legutóbbi fordulóban Szekszárdon nyert magabiztosan. – Ha a keretüket nézzük, akkor az egyik legjobb csapat a Kecskemét. A nyáron igazoltak NB I-es, NB II-es tapasztalattal rendelkező játékosokat is. Erős csapat, de a bajnokságban két arcát mutatja. Képesek rúgni hármat, de kapni négyet is. Mi úgy készülünk mint eddig. Elég jó formában vagyunk, öt mérkőzés óta veretlen a csapatunk, így megfelelő önbizalommal léphetünk pályára. Sérülések továbbra is nehezítik a dolgunkat, de pontért, pontokért utazunk – nyilatkozott Pókos Csaba, a Kozármisleny szakmai vezetője.