Kifakadt a PEAC-edző, romlanak a körülmények

Elkeseredett sportvezető kereste meg lapunkat. Szurofka István, a PTE-PEAC U17-es csapatának edzője öntötte ki a szívét a klubnál focizó gyermekek jövőjét féltve.

Mindezt annak kapcsán, hogy a pécsi Verseny utcai volt Postás-sporttelepet július 1-től a PVSK vette át, ettől pedig rosszabbak lettek a peacosok számára a körülmények. Ahogy meséli, a változások hét utánpótláscsapatukat érintik, ezekben körülbelül 150 srác futballozik. A meglévő öt öltözőből csak hármat használhatnak, a füves centerpályán nem edzhetnek, csupán a leromlott állagú hátsón (amit öntözni sem lehet, eső nélkül olyan a talaja, mint a beton) és a kisebb méretű műfüvesen.

– A PVSK beköltözött, mi viszont még nem mehettünk az új helyünkre, vagyis nem egyszerre történt a csere. Ezt nehezményezem – mondta Szurofka. – A jó pályát kivették a gyermekek alól, amit nehezen értenek meg az összetartó, remek közösséget alkotó szülők is. Fel vannak háborodva. Félő, hogy a mostoha körülmények miatt lesz a játékosoknál lemorzsolódás. Úgy érzem, hogy a PEAC-sportköri vezetése nem állt ki a labdarúgó-szakosztály mellett. Nem vagyok megélhetési edző, ezért merem felemelni a szavamat. Lassan negyven éve edzős­ködöm, így nem biztos, hogy még sokáig folytatom. Mindenesetre amíg vagyok, a végsőkig kiállok a srácok érdekében, értük vállaltam fel ezt a kifakadást is. Ígéret van arra, hogy a városban máshol majd jobbak lesznek számunkra a feltételek, de mikor következik ez be? Hétfőtől edzünk, azóta nap mint nap szembesülünk a valósággal. Végezetül csak annyit, hogy a vasutasok ugyan birtokba vették a centerpályát, ám azóta azon egyszer sem edzettek…