Kijelölték az új célt a PVSK-Veolia-nál

Nem tudott csodát tennie a Magyar Kupa negyeddöntőjében a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. A Szombathely túl nagy falat volt Demeter Attiláknak, így már száz százalékban a playoutra készülnek.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Nem borította fel a papírformát a Szombathely ellen a PVSK-Veolia a Magyar Kupa negyeddöntőjében, sőt, Dragan Alekszics csapata már az első negyedben nagy hátrányba került, amiből nem tudott kimászni. Megállni, és a sebeket nyalogatni viszont most nem lehet, hiszen jövő hét szerdán már érkezik az Oroszlány, s elkezdődik az NB I. playoutja.

– Természetesen csalódottak vagyunk, mert nagy lehetőség volt a Magyar Kupa-szereplés számunkra. Alapvetően örültünk, hogy bejutottunk, és ez egy szép eredmény, hogy az első félévben a legjobb nyolcban voltunk – kezdte kérdésünkre Demeter Attila, a Panthers játékosa. – Ahogy mondtam, csalódottak vagyunk, de folytatni kell a munkát, mert fontos mérkőzések vannak előttünk. A célunk, hogy megszerezzük a kilencedik helyet.

A gárda korábban többször is hangoztatta, hogy célja, hogy a felsőházi rájátszásban folytathassa az alapszakasz végeztével, de ezt nem sikerült elérni. A kupatalálkozó pedig talán még mélyebbre tolta ezt a tüskét. Azonban ezen is túl kell most lépni a minél sikeresebb folytatás érdekében.

– Nyilván a csalódottság nagy, mert a célunk az volt, hogy a legjobb nyolcban zárjuk az alapszakaszt. Nincs mit ezen tagadni. Most egy új célt kellett megfogalmaznunk. Azt, hogy a kilencedik hely legyen meg. Sportolók vagyunk, mindenkinek a célja, hogy ezt kivívjuk és megszerezzük – jelentette ki a kettes és hármas poszton is bevethető játékos.

Azt viszont szintén nem szabad elfelejteni, hogy rettentő fiatal átlagéletkorú csapattal vágott neki az idénynek a PVSK, amiből középhosszú távon profitálhat is. Krivacsevics és Demeter is mindössze 24 évesek, és Dragasevics is ezt a kort tölti be a napokban. Mike Lewis egy évvel náluk is fiatalabb, míg Bíró 22, Carev és Meleg 21-21 évesek. Sőt, Veljko Brkics is mindössze a 26. életévét tapossa. Melléjük pedig nyugodt szívvel odasorolhatjuk a többször is lehetőséget kapó, s még pár napig 15 éves Hőgyét is. Ha ez a gárda fejlődik, a játékosok kihozzák a bennük rejlő potenciált, akkor egy-két igazolással kiegészülve ismét boldog, és a legerősebb ellenfelek ellen is emlékezetes pillanatokat szerezhet szurkolóinak. Az biztos, hogy a most megszerzett tapasztalatot a következő években ezek a kosárlabdázók a maguk javára fordíthatják.

– Fiatal csapat vagyunk, számunkra ez egy nagyon hasznos szezon volt eddig, és a következő tíz meccs is biztosan az lesz. Úgy gondolom, lehet ez egy mag a jövő ­PVSK-jára nézve – értett egyet Demeter.