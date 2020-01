Kikapott a Dunaferrtől a PTE-PEAC

Vereséggel nyitotta a szezon második felét a PTE-PEAC férfi-röplabdacsapata, amely a bajnokság első szakaszát is nyeretlenül zárta. Gyöngyösi Zoltán alakulatának most a dunaújvárosiakkal kellett felvennie a versenyt. Ez viszont most nem sikerült.

Bár a lebonyolítási rendszer miatt a korábbi eredmények lenullázódtak, már a találkozó előtt is azt hangsúlyozta a pécsi edző, hogy sokat kell dolgozniuk ahhoz, ha el akarnak mozdulni az utolsó helyről, s bár van esélyünk mindegyik rivális ellen, a Dunaferr, a Szolnok és a Székesfehérvár is előttük tart. Ezt pedig alátámasztotta ezt a találkozó. – Volt ugyan két hiányzónk, de nem foghatjuk erre. A bajnoki lebonyolítás miatt új eséllyel indulunk, de azzal élni kell tudni! Nevezéskor tudtuk mi vár ránk, de ebben a szakaszban már hétről hétre fejlődnünk kell, hogy a bajnokság végére elkerüljünk az utolsó helyről. Mai diagnózis: lassú, erőtlen, pontatlan. Gyógy­mód: edzés, munka, fegyelem – nyilatkozta Gyöngyösi Zoltán, a PEAC trénere a mérkőzést követően. PTE-PEAC–Dunaferr 0:3 (-12, -13, -13)

Férfi röplabda NB I., 6. forduló. Pécs, POTE Aula, 30 néző. PEAC: Baji, Kecskés, Örkényi, Pordán, Portik, Várhalmi. Csere: Dhari, Fischer, Kaszás (liberó), Péter, Várbíró. Edző: Gyöngyösi Zoltán.