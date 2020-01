Kikapott a Mohács a Liga Kupában

Vereséget szenvedett második Liga Kupa mérkőzésén a Mohácsi TE NB I. B-s női kézilabda csapata a NEKA otthonában.

Az azonos bajnokságban szereplő csapatok találkozóját a hazaiak kezdték jobban, tíz percet követően már öt gól volt a különbség javukra, amit eggyel még növeltek is a szünetig.

A fordulást követően sem igazán változott a játék képe. Továbbra is tartotta előnyét a Balatonboglár. Dittrichék hátránya tíz perccel a lefújás előtt két jegyűre is nőtt. Ebből még faragni tudtak, de így is nagy különbségű 32-24-es vereséget szenvedtek.

– Csalódás és harag – csak ennyit nyilatkozott Füzesi Ferenc, vezetőedző.

NEKA–Mohácsi TE 1888 32-24 (15-9)

Női kézilabda Liga Kupa B csoport, 2. mérkőzés. Balatonboglár, 30 néző. Mohács: Nagy T. – Bozsovics R. 2, Dittrich Zs. 6 (1), Kaló Zs. 5, Spán I., Rittlinger L. 6 (3), Ragoncsa D. 2. Csere: Fürdős M. – Policsek R., Jakab E., Hahner D., Takács K. 2, Barkóczi D. 1. Vezetődző: Füzesi Ferenc.K. B.