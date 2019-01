Kimászott a PEAC a hullámvölgyből

Szoros meccsen verte a Ceglédet hazai pályán a PEAC-Pécs NB I.-es női-kosárlabdacsapata. Meszlényi Róbert együttese nem mindig játszott jól, de a fontos pillanatokban mindig rákapcsolt.

Ugyan a mérkőzés esélyesének a PEAC-Pécs számított, de a Cegléd múlt heti, ZTE elleni győzelme azt mutatta, hogy semmiképp nem szabad lebecsülni Simon Zsófiéknak vasárnapi ellenfelüket. A pécsiek ennek szellemében kezdtek, magukhoz vették az irányítást, ami az első negyed végére négypontos előnyt eredményezett. A második játékrész eleje itt is, ott is hemzsegett a hibáktól, a pontatlan dobások mellett eladott labdákból sem volt hiány. Meszlényi Róbert együttese viszont az etap közepén rákapcsolt, és pillanatok alatt tizenkét pontra tornázta fel a különbséget, főleg Simon Zsófia remek játékának köszönhetően. Ezt követően azonban többször is dobást rontottak a pécsiek, így felzárkózott a Cegléd.

Sőt, a 23. percben már vezetett is! Szerencsére nem sokáig: a hazaiak némi rövidzárlat után ritmust váltottak, elkezdtek jól kosárlabdázni, ennek köszönhetően pedig az utolsó negyed már nem tartogatott nagy izgalmakat.

PTE-PEAC–Cegléd 73-68 (16-12, 19-17, 20-19, 18-20)

Női kosárlabda NB I. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 200 néző. V.: Pálla, Nyilas, Varga. PEAC-Pécs: Vanloo 7/3, WENTZEL 11/3, SIMON ZS. 14, IMOVBIOH 11, Tetemondová 8. Csere: Gémes-Sarok 5, BREWER 15/9, Ruják 2, Tenyér. Vezetőedző: Meszlényi Róbert. Cegléd: Swanier 9/3, POPOVICS 14/9, Révész 4, LICSKAI 16/9, Hamilton-Carter 4. Csere: Gorjanácz 5/3, Baugh 4, Révész 4, Kobolák 2, Böröndy. Vezetőedző: Peter Jankovics.

Nem kapott nagy verést a PINKK-Pécsi 424 Sopronban

Nem tudott meglepetést okozni, de tisztesen helytállt a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata szombat délután Sopronban. A címvédő hamar kezébe vette az irányítást, s ezzel együtt a vezetést, és minden negyedben növelve az előnyét végül 75-51-re megnyerte a mérkőzést.

– Gratulálok a Sopronnak! Tudtuk, hogy nagyon jó csapatuk, játékosaik vannak, az ellenfelek hibáit jól használják ki. Nehéz volt őket megállítani. Úgy éreztem, hogy az első félidőben nem voltunk elég bátrak és kemények sem, a kelleténél jobban tiszteltük az ellenfelet. A második félidőben nagyobb önbizalommal játszottunk, így összességében egész jó mérkőzést hoztunk össze, olyat, amelyre tudunk építeni a jövőben – értékelt a találkozót követően Laczka Miklós, a PINKK-Pécsi 424 vezetőedzője.

Sopron Basket–Pinkk-Pécsi 424 75-51 (19-12, 23-13, 17-13, 16-13)

Női kosárlabda NB I., 14. forduló. Sopron: Turner 13, Dubei 5/3, Czukor, Jovanovics 13, Dupree 4. Csere: Varga K. 9/3, Weninger 10/6. Queeralt 3, Crvendakics 18/6. Vezetőedző: Roberto Iniguez. PINKK: Szücs R, 5/3, Sánta 4, Dzankics 5/3, Jáhni 4, Podrug 7. Zsilinszky 2, Markovics 6, Vári 9, Szücs L. 2, Raus 7/3, Szabó L. Vezetőedző Laczka Miklós.

További eredmények: Csata–Diósgyőr 64-76, Vasas Akadémia–MTK 80-45, Zalaegerszeg–Győr 75-69, BEAC–Szekszárd 54-73.