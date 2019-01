Kitartóak voltak, éjjel egy óráig futballoztak

A korábbiakhoz képest ezúttal kicsit mértéktartóbbak voltak a Sellyei Fürge Nyuszi Szilveszteri Teremlabdarúgó Torna résztvevői: vasárnap éjjel egy óra körül végeztek...

– Az előző években annyi induló volt, hogy megesett, majdnem reggelig fociztak a résztvevők – mesélte Hideg András, a torna szervezője. – Ezúttal is sokan jelentkeztek, de csak húsz csapat nevezését fogadtuk el.

Az biztos, hogy jó együttesek voltak a mezőnyben, mert színvonalas, remek meccseket láthatott a közönség – a sellyei sportcsarnokban kitehették volna a telt ház táblát, nagyon sokan voltak kíváncsiak a tornára. Az első négybe végül olyan csapatok kerültek, be, amelyek itt korábban is letették a névjegyüket, vagyis nagy meglepetés nem született. A döntőbe a vajszlói Joker Kocsma és a TBK került be, előbbi 3-2-re győzött, s ezzel megnyerte a tornát.

A címvédő Kabala FC-nek ezúttal nem sikerült az első helyen végeznie, sőt, a harmadikról is lecsúszott, miután a helyosztón óriási csatában kikapott az Abban a Pillanatban csapatától.

– Korábbi és jelenlegi szentlőrinci focisták alkotják ezt a csapatot, minden évben ott vagyunk az indulók között – mondta lapunknak Orlovics Gyula, aki többek között Papessel, Berkiccsel, Zámbóval és Lóth-tal játszott együtt. – Rendszerint el szoktunk jutni a végéig, ami most is megtörtént, hiszen bejutottunk a legjobb négybe, a döntőről azonban ezúttal lemaradtunk. Hiába, jönnek a fiatalok, egyre nehezebb velük felvenni a lépést. De nem baj, ennek ellenére most is nagyon jól éreztük magunkat.

A Sellyei Fürge Nyuszi Szilveszteri Teremtorna végeredménye:

1. Joker Kocsma, 2. TBK, 3. Abban a Pillanatban, 4. Kabala FC.

A torna gólkirálya Szentes Krisztián (Joker Kocsma) lett, aki egy eredeti Bundesliga-labdát kapott, a legjobb kapusnak Berki Balázst (Abban a Pillanatban) választották, aki egy Dibusz Dénes-mezzel lett gazdagabb.

