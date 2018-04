Kitettek magukért az ifjú aerobikosok

Nagyon jól kezdte az évet a PSN Zrt. Sportiskola aerobik utánpótlása, hiszen a fiatalok közül sokan a dobogóra is felállhattak a Magyar Kupa-sorozat első idei versenyén.

– Természetesen soha nem lehetünk teljesen elégedettek, az első fordulóban még becsúszott néhány rontás, de ezeket biztos kijavítják a sportolók a második körre – fogalmazott Varga-Réfi Eszter szakosztályvezető. – Gratulálok minden versenyzőnek, hiszen rengeteg munka áll az eredmények mögött, emellett köszönjük a családok támogatását és köszönet jár a felkészítő edzőknek is.

A PSN Zrt. Sportiskola dobogós eredményei. Challenge up 3 csoport: 2. PSN Zrt. Sportiskola (Füzes Léna, Gyenis Laura, Szegő Szonja, Szauer Dóra, Rudolf Csenge, Torma Lívia). Basic up 4 trió: 3. PSN Zrt. Sportiskola (Márton Nóra, Iván Léna, Hegedűs Fanni).

Basic up 4 csoport: 3. PSN Zrt. Sportiskola (Márton Nóra, Iván Léna, Hegedűs Fanni, Bánki Dalma, Kovács Gréta, Sánta Nadin).

Basic up 2 csoport: 3. PSN Zrt. Sportiskola (Bogner Eszter, Bleszity Lotti, Horvay Anna, Kilián Korinna, Vekedel Nóra, Vekedel Viktória). Sportaerobik UP 3 egyéni: 2. Mudik Kevin. Sportaerobik UP 2 egyéni: 3. Gábor Donát. Aerodance: 3. PSN Zrt. Sportiskola (Kocsis Karina, Keller Lilla, Szommer Hédi, Huba Liána Lorka, Pintér Vanessza, Sal Kinga, Sümegi Mendi, Ratalics Barbara).

Sportaerobik UP 1 egyéni: 2. Ákoshegyi Dóra. Trió: 2. PSN Zrt. Sportiskola (Ostrosics Réka, Szabó Babett, Ulrich Domonika). Csoport: 2. PSN Zrt. Sportiskola (Ostrosics Réka, Szabó Babett, Ulrich Dominika, Mudik Fanni, Bleszity Virág). Trióban és csoportban Ákoshegyi Dóra a Flex HD-val és az Óbudai WDSE-vel közös egységekben aranyérmet szerzett, s ugyanezen két egyesület közreműködésével Ulrich Dominikáék aerodance csapata első helyen végzett. Sportaerobik felnőtt egyéni: 2. Jenna Eggenstein, 1. Bali Dániel. Páros: 1. Mazács Fanni és Bali Dániel.