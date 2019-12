Kiütötte az NB I.-es ellenfelét a kupából a PMFC

Remek játékkal legyőzte az élvonalbeli Kisvárdát a PMFC NB III.-as őszi bajnok gárdája, ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé a Magyar Kupában.

Az időpont, és a fagyos idő ellenére is sokan foglaltak helyet a PMFC-Kisvárda Magyar Kupa mérkőzés során a lelátón, ahonnan az NB III-ban csak ritkán tapasztalt indulatok szabadultak el már a 27. perc környékén, miután a játékvezető rendszeresen a hazaiak kárára döntött a kétes szituációkban. Pedig a pécsi csapatra nem lehetett panasz. Sőt, Tischler korai ordító helyzetén kívül nem is engedték a vendégeket a büntetőterületen belülre az első félidőben. Ellenben a másik oldalon Hegedűs és Tihanyi is lubickolt a védők szorításban. A szélső többször is megforgatta Bohdant, egyedül a beadások nem jöttek be, míg Tihanyi többször is lövőhelyzetbe tudta hozni magát, a góltól sem járt messze, de Kónya is megszerezhette volna a vezetést.

Az 54. percben aztán ismét felhördült a nézőtér miután egy laposan elvégzett szabadrúgást követően Nikics tűnt el a vendég védők között a tizenhatoson belül, de a játékvezető sípja néma maradt. Magas presszingjével a Pécs továbbra sem hagyta lélegzethez jutni a Kisvárdát ezt követően sem. Legfeljebb a kapuskirúgásokkor tudtak szusszanni a vendégek, mivel Zöldesi látványosan húzta az időt. A vezetést az első félidőben is kiemelkedő páros hozta össze. Hegedűs cselezett befele a bal szélről, majd jobbal eresztett el egy bombát, ami a hosszú kapufán csattant, de pont Tihanyi elé került, aki kilőtte a bal alsót.

A gólt követően nagyobb fokozatra kapcsolt a Várda, Grozav is pályára lépett, és egy kontra után ajtó-ablak helyzetbe is kerülhetett volna, ha Grabant nem ment előle az utolsó pillanatban. A végéig viszont már egyik csapat sem szerzett találatot, így tovább ment a Pécs a legjobb tizenhat közé.

PMFC–Kisvárda 1-0 (0-0) Labdarúgó Magyar Kupa, 8. forduló. Pécs, 700 néző. Pécs: Egyed B. – Grabant, Rácz L., Gajág, Németh M. – Kónya D., Nikics, Futó (Szabó D., 63.), Hegedűs – Geiger (Katona L., 87.), Tihanyi (Koller, 68.). Vezetőedző: Vas László. Kisvárda: Zöldesi – Bohdan, Berios, Ene (Karasiuk, 36.), Baranyai – Anderson (Grozav, 70.), Lucas – Gosztonyi, Bumba (Hugo Seco, a szünetben), Kovácsréti – Tischler. Vezetőedző: Dajka László. Gólszerző: Tihanyi (65.)

Hamarosan képgalériával frissítjük cikkünket!