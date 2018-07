Kizárás után rajt-cél győzelmet aratott Michelisz

Rémálomszerűen kezdődött, aztán mégis csodás véget ért a Hyundait kormányzó Michelisz Norbert számára a túraautó-világkupa-sorozat (WTCR) hétvégi, szlovákiai nagydíja.

A pénteki időmérőn ugyan a himesházi pilóta hasított a leggyorsabban az egész mezőnyben, ám egy szabálytalanság miatt – a maximális megengedett mértéknél erősebb volt a turbó a magyar autójában – kizárták utólag az időmérőből, így a Szlovák Nagydíj első futamát az első helyett a 24. helyről kezdhette meg a magyar. Nem is nagyon erőltette meg magát a futamon, körözött egy kicsit, majd kiállt a boxba és ott is fejezte be a versenyhétvége első felvonását. Aztán a jött a második időmérő, és ekkor kezdődött csak el igazán Michelisz hétvégéje! Merthogy ezt is megnyerte, így a főfutamot az élről kezdhette. Előtte a második rajtnál a 10. helyről vágott neki a távnak, de már itt is érződött, hogy nagy dolog van készülőben, ugyanis csodás előzésekkel a hetedik helyen zárt végül.

A főfutam pedig rajt-cél győzelmet hozott Michelisz Norbert számára. Ami már önmagában is fantasztikus dolog, főleg, ha hozzátesszük, hogy ez volt az idei világkupa-sorozatban az első számára, és ezzel az első hellyel az összesített pontversenyben feljött a harmadik helyre, Gabriele Tarquini és a nagy öreg Yvan Müller mögé.

A Zengő Motorsport csapatának is nagy sikert hozott a szlovák hétvége, ugyanis a második futamon Nagy Norbert a Cupra volánja mögött a második helyre ért be.

WTCR, Szlovák Nagydíj, Első futam: 1. Pepe Oriola (spanyol, Cupra), 2. Jean-Karl Vernay (francia, Audi), 3. Gebriele

Tarquini (olasz, Hyundai), 4. Aurélien Comte (francia, Peugeot), 5. Fabrizio Giovanardi (olasz, Alfa Romeo). Második futam: 1. Gabriele Tarquini, 2. Nagy Norbert (Cupra), 3. Yvan Müller (francia, Hyunday), 4. Pepe Oriola, 5. Benjamin Lessennes (belga, Honda)… 7. Michelisz Norbert (Hyundai). Harmadik futam: 1. Michelisz Norbert, 2. Aurélien Comte, 3. Frédéric Vervisch (francia, Peugeot), 4. Thed Björk (svéd, Hyundai), 5. Petr Fulin (cseh, Cupra).

A WTCR összesített pontversenyének állása: 1. Gabriele Tarquini (202 pont), 2. Yvan Müller (199), 3. Michelisz Norbert (176).