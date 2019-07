Kocsis három számban győzött

Nagyon jól szerepeltek, három aranyéremmel zárták a Mohácsi TE 1888 Úszó Szakosztályának versenyzői a delfin korosztály számára Miskolcon megrendezett országos bajnokságot.

A legeredményesebbnek Kocsis Ádám bizonyult, aki sorra nyerte a számokat: először 100 mellen végzett az első helyen, majd győzött 200 és 50 mellen is. Jó eredményt ért el Rajczi Zalán is, aki 400 gyorson hatalmas egyéni csúccsal negyedik lett. A lányok is kitettek magukért, a Werner Kamilla, Schmidtmayer Nila, Soponyai Johanna, Kraft Edina női gyors és vegyes váltó is a hetedik helyen végzett. Edzők: Financsek Anita, Urbán Baranyai Ildikó, Rajczi Zsolt, Czakó Csaba.