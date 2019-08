Komáromi két számban is éremnek örülhetett

Nagyon szép eredményeket értek el a közelmúltban Olaszországban, Torinóban megrendezett Masters Games játékokon a pécsi szenior úszók.

Komáromi Mária, a Pécsi Vörös Meteor sportolója két számban is érmet szerzett, 200 mellen a dobogó tetejére állhatott, 100 mellen pedig második helyen ért célba. A 4×50 méteres magyar női vegyes váltó is kiválóan szerepelt, az összes vetélytársát maga mögé utasította, mindez pedig azt jelentette, hogy három pécsi úszónő is aranyérmes lett: Komáromi Mária mellett Axt Éva (Pécsi Vörös Meteor) és Dernik Katalin (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.).

A pécsi sportolók eredményei a Masters Games játékokon: Komáromi Mária (Pécsi Vörös Meteor) 200 mellen 1., 100 mellen 2., 50 háton és mellen 5.; Axt Éva (Pécsi Vörös Meteor) 50 gyorson és háton 6., 100 gyorson 4., 200 gyorson 5.; a 4×50-es magyar női vegyes váltó aranyérmes lett (Pappné Marik Sarolta – Békéscsaba, Dernik Katalin, Axt Éva, Komáromi Mária).