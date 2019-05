Konkoly Zsófia az összes futamán aranyat szerzett

Sűrű hétvégét zárt a PSN Sportiskolájának úszószakosztálya. A pécsi versenyzők két országos bajnokságon is rajthoz álltak.

Két fronton is képviseltette magát a PSN Zrt. Sport­iskolájának úszószakosztálya május első hétvégéjén. A pécsi versenyzők a Hódmezővásárhelyen megrendezett országos paraúszó-bajnokságon és a békéscsabai nyílt vízi ob-n is szép eredményeket értek el.

– Mindkét megmérettetésen négy versenyzővel vettünk részt. Iván Bence Európa-­bajnoki ezüstérmes úszónk ugyan hiányzott most a rajtlistáról Hódmezővásárhelyen, de nyomós okkal maradt távol. Érettségi előtt állt, és a ballagás pont a verseny időpontjára esett – mondta lapunknak Jancsik Árpád szakosztályvezető. – Külön büszkeség, hogy a négy hónapja indított paraúszó utánpótláscsoportból a ­2009-es születésű Bartó Kinga három számban is bemutatkozhatott, és teljesítményét különdíjjal jutalmazta Becsey János, a válogatott vezetőedzője és az Olimpiai Bajnokok Testületének tagja.

Az országos paraúszó-bajnokság több szempontból is különleges volt a baranyai sportolók számára, hiszen a jelen és a jövő bajnokai mellett a 2012-es londoni paralimpián döntős helyezést elérő Meilinger Csaba is rajtkőre állt, ráadásul Tari Imre volt tanítványa 50 méter gyorson be is zsebelte a bajnoki címet. Konkoly Zsófia ismét megállíthatatlan volt, olimpikonhoz méltó módon hét számban indult, és hét aranyéremmel zárta a versenyt. Marinov Szabolcs egy ezüst mellett két aranyat szerzett.