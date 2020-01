Könnyedén hozta meccsét az NKA

Simán nyerte a Szolnoki Olajbányász U23-as alakulata elleni bajnokiját a Nemzeti Kosárlabda Akadémia NB I. B-s férfi-kosárlabdacsapata, amivel megtartotta első helyét a Zöld csoportban.

Ivica Mavrenski tanítványai jól kezdték a találkozót. Kimagaslót főleg a saját palánkjuk alatt nyújtottak, hiszen éppen csak tíz fölé engedték a szolnoki tehetségeket, azonban a 20-at ők sem érték el. A folytatásban aztán a támadó oldalon nem akadtak igazán gondjaik, a szünetre pedig 12 pontos előnyt dolgoztak ki.

A fordulást követően aztán hozott egy kiváló negyedet a Szolnok is, amelyben így is csak két pontra tudta csökkenteni a hátrányát a vendég alakulat. A záró tíz percben aztán abszolút uralta a játékot az NKA. Fülöpék ismét remekeltek saját térfelükön, így ismét tíz pont alatt tartva a Szolnokot, viszont a támadó oldalon is kihasználták lehetőségeiket, így nagyon fölényessé téve a győzelmet.

NKA Pécs–Szolnok U23 94-65 (19-11, 24-20, 23-25, 28-9)

Férfi kosárlabda NB I. B., Zöld csoport, 18. forduló. Pécs. NKA: Vukas 11/3, Fülöp Zs. 5, Rosics 13/9, Dobrijevics 23/3, Meleg G. 24/9. Csere: Rátvay 8, Váits 2, Herger 2, Horváth Cs. 6, Fekete D., Mezei M. Vezetőedző: Ivica Mavrenski.