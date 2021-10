Kontráiban bízik a Boda

A Boda ellen is folytatná remek szériáját a PTE-PEAC a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 7. fordulójában. A listavezető Pécsvárad a szintén jól kezdő Siklóshoz látogat, míg a Bóly Harkányban őrizheti meg veretlenségét.

Október 2., szombat, 11.00

PTE-PEAC (2.)–Boda (12.)

A PEAC nem lépett pályára az előző fordulóban, ugyanis több kulcsjátékosát is nélkülöznie kellett, így halasztást kért. Gelencsér Bálint, Gelencsér Gergő és Miltner Szabolcs a Pécsi Orvostudományi Egyetemet képviselte a Szegeden megrendezett Medikus Kupán, méghozzá nagy sikerrel – a pécsi egyetemisták focicsapata aranyérmes lett. Dr. Hergenrőder Tamásnak pedig Portugáliában volt jelenése, ahol a magyar ügyvédválogatott tagjaként világbajnoki címet szerzett. Ezen a hétvégén viszont már mindenki bevethető, s a Boda ellen is folytatná remek szériáját Lőrinc Antal gárdája.

Lőrinc Antal, a PTE-PEAC edzője: – A tavalyi szezonban nem tapasztalt egyensúly került a csapatba azzal, hogy jól sikerültek az igazolásaink, illetve meg tudtuk tartani az értékeinket is. A támadószekciónk nagyon rendben van, viszont elég sok gólt kaptunk eddig, ezen mindenképpen dolgoznunk kell. A következő három mérkőzésen egyértelmű célunk a 9 pont megszerzése, de elmondtam a játékosaimnak is, hogy egy meccset sem szabad félvállról venni. Ha ritmusban maradunk, akkor nehéz lesz minket megállítani. A Bodának vannak nagyon komoly értékei, főleg előrefelé. Ha a gyors és kreatív embereiket semlegesíteni tudjuk, akkor jó esélyünk van a győzelemre – zárta a tréner.

A Boda tizenkettedik helye csalóka lehet, hiszen nem volt egyszerű a csapat idény eleji sorsolása.

Ambrusics Róbert, a Boda edzője: – A nehéz sorsoláson túl egyéni hibák miatt is vesztettünk pontokat, illetve a szerencse sem állt mellénk. Egy nagyon jó formában lévő PEAC-hoz látogatunk. A jelenlegi tudásom szerint nem lesz hiányzónk, de az elmúlt időszakban is problémát jelentett számunkra, hogy munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt nem volt mindig teljes a keret. Ha lesznek minőségi cseréink, akkor bárkivel tudunk egy jó mérkőzést játszani. Mint minden meccsre, most is úgy készülünk, hogy megpróbálunk pontot vagy pontokat szerezni. Reméljük, hogy a gyors kontráinkkal majd komoly veszélyt jelentünk a PEAC kapujára. Lesz egy nagy visszatérőnk is a hétvégén! Bízom benne, hogy játékával tud segíteni a csapatnak.



Október 2., szombat, 11.30

Kétújfalu (14.)– PEAC PMFC II. (11.)

A PEAC PMFC II. szabadnapos lett volna az előző körben, de a PEAC halasztása miatt szabaddá vált a Bóly, így a felek megegyeztek abban, hogy a 11. fordulóból előrehozzák őszi csatájukat – ami végül 2-0-s bólyi sikerrel zárult. Ezúttal viszont jó esélye van a pontszerzésre a piros-feketéknek, hiszen az utolsó előtti Kétújfaluhoz látogatnak.

Október 2., szombat, 14.30

Sport36-Komló (13.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (6.)

A Mozsgó Szentlőrinc II. jó formába lendült, s így a tabellán is megkezdte a felzárkózást. Egy újabb sikerrel akár közvetlenül a dobogósok mögé is felzárkózhat a csapat, amely ezen a hétvégén is esélyesként lép pályára. A Komló jelenleg egy győzelemmel és négy vereséggel a 13. helyen áll.

Október 2., szombat, 15.00

PVSK (7.)–Sellye (10.)

A remek rajtot követően két rangadót is elbukott a PVSK, de ezúttal visszatérhet a győzelem útjára a pécsi alakulat, amely a hozható kategóriába tartozó meccseit egyaránt megnyerte. De ez igaz a Sellyére is. Jónásék a Kétújfalut és a Harkányt legyőzték, a többi meccsükön viszont nem szereztek pontot.

Lovászhetény (9.)– Szederkény (8.)

Kiegyenlített erők küzdelmére van kilátás. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a tabella: mindkét csapat kétszer győzött, egyszer ikszelt és háromszor kapott ki.

Október 3., vasárnap, 15.00

Siklós (4.)– Pécsvárad R-Bus (1.)

A vasárnapi játéknap rangadóján a listavezető Pécsvárad a szintén remekül kezdő, jelenleg negyedik Siklóshoz látogat. Weinert Zsolt legénységének óriási erőket kell mozgósítani ahhoz, hogy megállítsa az eddig lehengerlően szereplő éllovast.

Gyógyfürdő Harkány (15.)–Bóly (5.)

Nem sokan vettek volna rá mérget, hogy hat forduló után – a Pécsvárad és a PEAC mellett – a Bóly sem talál legyőzőre. Keibl Ede együttese remek formát mutat, és ezúttal az lenne a meglepetés, ha nem szerezne három pontot, hiszen az összes meccsét elveszítő Harkányhoz látogat.

Megyei I. osztály