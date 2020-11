Korábbi horvát kapitány ül le a Misleny padjára

Újabb komoly lépésre szánta el magát a Kozármisleny SE a jövőjének építése kapcsán.

A klub ugyanis bejelentette, hogy NB I. B-s nőikézilabda-csapatát a továbbiakban már nem Kovács Tamás vezeti. Helyét a korábban szakmai igazgatóként az egyesülethez csábított horvát mesteredző, Zdenko Kordi veszi át, aki korábban hazája válogatottját is irányította.

Ezt a döntést azért hozták meg a klubnál, hogy Kovács Tamás a jövőben minden energiáját elnöki teendőire fordíthassa, és a célok eléréséhez szükséges és nélkülözhetetlen feltételeket megteremtse. Egyúttal így az utánpótlás-együttesek szakmai munkáját is behatóbban tudja felügyelni.

Az új úton járó utánpótlásképzésről természetesen nem veszi le a kezét Zdenko Kordi sem. Továbbra is ellátja szakmai igazgatói feladatait, és a még eredményesebb, minőségi nevelés megvalósítását célzó elképzelések is az ő iránymutatásaival valósulnak meg.

A felnőtt keret az idei szezont a feljutást célozva kezdte meg, de a rajt nem alakult igazán jól, első három meccsét elvesztette. Azóta viszont hármat nyertek Policsék, így a dobogóra is felléptek. Onnan csak a vírushelyzet miatti halasztások miatt csúsztak le egy helyet.

A bajnokságot továbbra is a Mohács vezeti a Budaörs és a Szombathelyi U20-as csapat előtt.