Korábbi kiváló játékosok lépnek pályára az idősebb Dárdai Pál Emlékesten

Aki az utóbbi évtizedekben a pécsi futball közelében mozgott, annak szinte biztosan van legalább egy kedves sztorija, története a 2017-ben elhunyt idősebb Dárdai Pállal kapcsolatban.

A PMSC Öregfiúk Egyesület által most szombatra szervezett emlékest pont ezért kiváló kezdeményezés: mindenki felidézheti majd azokat a kellemes pillanatokat, amelyek a korábbi kiváló játékoshoz, majd edzőhöz köthetőek, s együtt emlékezhetünk arra a remek emberre, akinek mindenkihez volt egy-egy jó szava a stadionban, a klubházban, a pálya szélén.

– Nagyon bízunk benne, hogy sokan lesznek majd ott a PMFC stadionjában a szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzésen, amelyen a PMSC öregfiúk csapata a Dárdai Teammel csap össze – mondta lapunknak Mészáros Ferenc, a PMSC Öregfiúk Egyesület elnöke.

– A visszajelzések alapján úgy tűnik, nagy az érdeklődés, ami nyilván elsősorban az „Öregnek” szól, de azért valószínűleg sokan kíváncsiak ránk is, no meg a Dárdai Pali csapatában pályára lépőkre, többek között Király Gáborra, Fehér Csabára, Lőw Zsoltra. Számunkra egyébként szenzációs érzés újra találkozni, újra játszani, annak pedig különösen örülünk, hogy még húsz-harminc év után is kíváncsiak ránk az emberek. Reméljük, sok gyerek jön ki, akik annak idején nem láthattak minket futballozni: most láthatnak, még ha kicsit lassított felvétel is lesz majd a játékunk.

A szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzésre a belépés természetesen ingyenes, s a szurkolók számára fontos tudnivaló, hogy a meccs után lesz majd lehetőség közös fotók készítésére, autogramok beszerzésére.