Korosztályában már nincs komolyabb ellenfele itthon

Brunner Hugó (15) az egyik legtehetségesebb fiatal baranyai atléta. A PSN Zrt. ifjú versenyzője sprinter és távol­ugró, utóbbiban hazánkban nincs is komolyabb ellenfele a korosztályában, már 682 centiméternél tart.

Ami legelőször feltűnt az első (és eddigi egyetlen) találkozásunkkor, hogy számomra nem igazán atléta alkat. A 180 centis magasságával és 65 kilójával – főleg előbbi paramétere miatt – inkább kosarasnak nézném. Elmondása szerint édesapja 186 cm, nem nehéz megjósolni, hogy legalább ekkorára ő is megnő.

A 15 esztendős Brunner Hugó négy esztendeje atletizál, előtte jégkorongozott, onnan csábították át. Nem bánta meg, hogy váltott, ezt az eredményei is bizonyítják. Először a rövidtávfutást próbálta ki, sprintszámokban most is indul, ám a távolugrás a szívszerelme. Ebben már 682 centinél tart, de hol van még a vége? Jövőre az olaszországi Rietiben lesz az ifjúsági Európa-bajnokság, oda szeretne kijutni. Az Eb-szint 690, azt 2020. májusig kell teljesíteni.

Egyik edzője a PSN Zrt.-nél Völgyi Erzsébet (a másik a hölgy férje, Putsay Zoltán) szerint a csaknem 7 méter már most benne van. Magyarországon a korosztályában nincs komolyabb ellenfele, a hazai U16-os ranglistán másodikként utána következő srác majdnem fél méterrel marad el tőle.

– Hamar kiderült, hogy a fiú gyors és ruganyos, ami nagy előny – mesélte róla az edzőnő, aki tősgyökeres pécsi, női hármasugrásban 12.82-vel még most is, jóval a visszavonulása után baranyai csúcstartó. Férje budapesti születésű, ifjúsági válogatott rúdugró volt, ők ketten nem főállásban edzősködnek Pécsett. – Meg vagyok elégedve azzal, amit az edzéseken Hugó nyújt. Ugyan az elején egy kicsit be kellett törni, viszont most már hálás tanítvány. A válogatott mezt már tavaly is magára ölthette, első éves serdülőként. Az idei évi öt nemzetek közti válogatott viadalon a legjobb magyar fiú sportoló lett, a távolugrás mellett a 4×100 m-es sprintváltóval elért kettős győzelme miatt. Az idei évben minden fontos országos versenyét megnyerte: fedettpályás serdülő- és diákolimpiai bajnok, valamint szabadtéri serdülő aranyérmes távolugrásban.

A pécsi Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola (volt TÁSI – szerk.) tanulója magáról azt mondta, hogy nagyon céltudatos, az akaraterejével sincs gond.

– Szeretek edzeni, az edzéseken szenvedni, az atlétika mára már életforma lett nálam. Hetente ötször edzek, ez a szám hamarosan hat lesz. De bírni fogom azt is.

Ugyan nagy a csábítás, hogy pártoljon át a rúdugrásra, azonban kitart a távolugrás mellett. Előbbi mellett az szólna,hogy az adottságai révén jó lenne rúd­ugrónak is, ráadásul közöttük könnyebben lehetne érvényesülni, mivel kevesebben vannak, mint a távolt űzők, így könnyebb közelebb kerülni a tűzhöz. Arról nem is beszélve, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség is jobban támogatja ezt a szakágat, mint a távolugrást.