Kovács Gábor nem hosszabbít a PVSE-vel

A következő idénytől hosszú idő után új vezetőedző irányítja majd a PVSE NB I. B-s férfikézilabda-csapatának munkáját, ugyanis Kovács Gábor úgy döntött, nyolc év után nem hosszabbít szerződést anyaegyesületével.

Döntött Kovács Gábor, a PVSE vezetőedzője, hetedik szezonját követően nem hosszabbítja meg szerződését az egyesülettel, s új kihívásokat keres.

– Nincs negatív oka a váltásnak. Nagyon szép nyolc évet töltöttem el itt, de úgy érzem, most jött el az a pont, amikor változásra, más jellegű munkára, felfrissülésre van szükségem – árulta el az edző, hozzátéve, most is imádja csapatát, szeret mellette dolgozni, így a szezon végéig ugyanazzal a lelkesedéssel, intenzitással folyik tovább a munka, amit eddig megszokhattak játékosai. A célok nem változnak, és az NB I. B-s tagságot is meg kell tartani.

– Nagyon sokat köszönhetek az egyesületnek, sokat kaptam tőle játékosként és edzőként is, és most hogy van rá lehetőségem szeretném megköszönni mindenkinek, kiemelve bátyámat és Kovács Jenő, Füzesi Ferenc barátaimat, akik annak idején útnak indítottak edzőként. Danyi Gábor, Halmai Csaba, Németh Attila, Szente Gábor, Fenyvesi Károly és Mirko Vujovics szintén meghatározó személyeknek, köztük barátaimnak is, akik bíztak bennem és akikkel együtt dolgozhattam, valamint, de nem utolsósorban a PVSE vezetésének, egykori és mostani játékosaimnak, a családomnak, akik ebben a 8 évben is támogattak mindenben – folytatta.

Az edző következő állomáshelye is megvan már, a PSN Zrt. kötelékéhez csatlakozik, ahol a fiú utánpótlás szakmai vezetéséért, illetve egy korosztályos csapat edzéséért felel majd. Éppen ezért a sportszervezet mindenkori vezetésnek is köszönetet mondott, akik már korábban is számítottak munkájára majd hét éven keresztül, és a következő szezontól ismét.

– Sohasem akartam ebből a városból elmenni, mindig a pécsi kézilabdáért szerettem volna dolgozni, visszaadni abból, amit kaptam tőle. Amíg lehetőségem van rá, ebben gondolkozom. Voltak férfi és női vonalról vezetőedzői és utánpótlásedzői megkereséseim is az elmúlt években, de ezeket mind visszautasítottam – jelezte.