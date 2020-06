Közel Budimirrel a megállapodás

Hétfőtől ismét munkába áll a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata a hónap végéig. Azt követően egy júliusi szünet jön, majd augusztusban megkezdik az alapozást Dragan Alekszics tanítványai.

A Panthers előző idénybeli keretéből az amerikai légiósok (C. J. Aiken, Quincy Diggs és Chris Smith), illetve Pongó Máté és Horti Bálint is távozott. Emellett pedig Andrija Csirics visszavonult, aki a továbbiakban edzőként segíti a PVSK csapatát.

Az egyesület eddig főként fiatalok érkezését, hosszabbítását jelentette be, amellett, hogy hangsúlyozta, kisebb költségvetéssel fut neki a következő idény megpróbáltatásainak.

Bán Gábor ügyvezető kérdésünkre elmondta, továbbra is folytatnak tárgyalásokat magyar játékosokkal – fiatalokkal és rutinosabbakkal egyaránt – de külföldi játékosok szerződtetésén is dolgoznak. Emellett pedig azt is elárulta, napok kérdése lehet, hogy bejelenthessék, Budimir Veljko marad az alakulatnál, vele közel állnak a megállapodáshoz.

Az országos kosárlabda-szövetség a következő szezonkezdésére két tervezett dátumot jelölt ki. Vagy október 3-án rajtolnak a csapatok, és a középszakasz rövidített lesz, vagy annak a hónapnak a végén vágnak neki egy középszakasz nélküli szezonnak.

A PVSK alakuló kerete: Ruják András, Bíró Levente, Krivacsevics Márkó, Meleg Gergő, Dragasevics Veljko, Carev Alekszej.