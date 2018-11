Közösen mennek tovább a sportág pécsi sikereiért

A pécsi kosárlabdával számolni kell, országos szinten is kiemelkedő együttműködésnek köszönhetően nem hagynak elkallódni egy tehetséget sem a sportág képviselői a baranyai megyeszékhelyen. Erre egy hatoldalú együttműködési megállapodás lehet a garancia.

Ha Pécs, és sport, akkor a legtöbben rávágják: kosárlabda. Kétségtelen, az utóbbi évtizedek legnagyobb sikereit e sportág hozta a városnak. Igaz, közben a női szakág átélt egy nagy krízist, de most úgy fest, ha a jelen még nem is csak a pompáról és csillogásról szól, a jövő bizony fényes lehet.

Az biztos, hogy ha ma egy fiatal kosárlabdázni szeretne, bőségesen van miből választania. A Rátgéber Akadémia, a PVSK most már szintén akadémiai szinten működő utánpótlása és az egyetemi klub, a PEAC is kínál lehetőséget arra, hogy e sportágat űzzék a fiatalok.

Néha talán még úgy is érezheti az ember, hogy túlontúl nagy is a bőség. Attól azonban nem nagyon kell tartani, hogy a jövőben elkallódnak majd a tehetségek. Együttműködési megállapodást kötött ugyanis a PVSK-Veolia NB I. A csoportos férfi, és a PEAC-Pécs női csapata, valamint a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Hogy egészen pontosak legyünk, már csak Páva Zsolt polgármester aláírása hiányzik a dokumentumról, de mivel a Népjóléti és Sport Bizottság egy előterjesztésében éppen arra kéri a város vezetőjét, hogy szignózza az iratot, biztosak lehetünk benne, hogy ez is már csupán formalitás.

A megállapodás egyelőre a jelenleg is futó szezon végéig szól, és több fontos vállalás is szerepel benne. Az akadémiák például vállalják azt, hogy amennyiben a PVSK-Veolia vagy a PEAC-Pécs élvonalbeli csapatai „elkérnek” tőlük egy tehetséges játékost, annak játékengedélyét azonnal az A csoportos gárdák rendelkezésére bocsátják. Cserébe a két kirakatcsapat garantálja a Rátgéber Akadémiának és a PVSK akadémiájának a kosárlabda szövetség által is elvárt A csoportos hátteret. A felek azt is kinyilvánították, hogy most már nem csak kimondatlanul, de kimondva is, a pécsi akadémiákon pallérozódó fiatal kosarasokat kifejezetten a város élcsapatai számára képzik. Ennek első jele, hogy a Rátgéber Akadémián végzett Erdei Máté, Mezei Máté és Carec Aleksej ezt a szezont már a PVSK-nál kezdte meg.

Azt is a szerződésbe foglalták az érintett sportszervezetek, hogy a saját rendezésű továbbképzéseikre a jövőben az együttműködő partnerek szakembereit is meghívják, és térítésmentesen adnak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a programokon.

Ebből mind-mind azt lehet leszűrni, hogy Pécsett a kosárlabda jó irányba tart. A fiatalok képzésének, nevelésének most már van egy konkrét célja – hogy NB I.-es játékosokká váljanak, méghozzá itt, a városban –, és ezek szerint a szakmai munkában is elindul egy közös gondolkodás. Ennek pedig mindenki csak a nyertese lehet.