Krausz Gergely történelmet írt tokiói kvótájával

Nagy az öröm: Krausz Gergely (27), a Multi Alarm SE (MASE) tollaslabdázója indulhat a tokiói olimpián. Ebben a sportágban ő lesz az első magyar férfi versenyző, aki ott lehet a nyári játékokon.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

A hét elején tette közzé a nemzetközi szövetség, hogy a kvalifikációs ranglistáján Krausz Gergely a 38. helyen zárt, ezzel pedig olimpikon lett férfi egyesben. Érdekesség, hogy a MASE-t a legutóbbi olimpián is képviselte valaki, ő Sárosi Laura volt, aki most is kijutott, de már szegedi színekben.

– Szörnyű hónapok vannak mögöttem, május óta izgultam, hogy sikerül-e az olimpiai részvétel – nyilatkozta lapunknak Krausz. – Ez a bizonytalanság kihatott az edzésmunkámra is, az eszem mindig ezen járt, de hála istennek, most már vége, fellégezhetek. Óriási dolog az életemben, hatalmas lépés a pályafutásomban. Csaknem húsz éve kezdtem el tollaslabdázni, ez most az eddigi karrierem megkoronázása. Aminek még örülök, hogy ezzel megkönnyebbült a családom is.

Csorba József, a Magyar Tollaslabda Szövetség volt elnöke, a MASE szakmai vezetője szerint rendkívül erős mezőny gyűlik majd össze férfi egyesben Tokióban, ezért Krauszra nehéz ellenfelek várnak. Hogy kikkel fog játszani, az csütörtökön 15.00 órakor dől el, amikor Londonban megtartják a sorsolást.

A hazai szövetség közleményében szívből gratulált Krausznak, szerintük történelmi sikert ért el azzal, hogy elsőként léphet pályára magyar férfi versenyzőként az olimpiai játékokon. „Tokióban hazánkat képviselve, újabb versenyszámot rajzolt fel a magyar sporttérképre, ami a hazai sport fejlődését is mutatja” – áll a gratulációjukban.

Krausztól tudjuk, a többi magyar olimpikonnal együtt jövő pénteken indul útnak Japánba, ahol július 23-án tartják az ünnepélyes megnyitót, a tollaslabdázók másnap pályára lépnek.