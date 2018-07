Kulcsár Árpád tele van érzelmekkel

Nagyon nehéz időszakon megy át a PMFC, s az utóbbi hetek, hónapok történései, az állandó, idegőrlő bizonytalanság bizony próbára teszi az ott dolgozókat. Köztük Kulcsár Árpádot is.

– Mintha nem lenne olyan feszült és gondterhelt, mint néhány nappal korábban.

– Sokan kérdezik, hogy bírom egyáltalán – mondta Kulcsár Árpád, a pécsi akadémia igazgatója. – Látják, hogy napi tizenvalahány órát a klubbal foglalkozom. Az utóbbi három évben az akadémia szakmai vezetése volt elsősorban a feladatom, az utóbbi egy évben e mellé jött az, hogy én lettem az akadémia igazgatója. Máshol ezt két ember csinálja, szerencsére azért nekem ebben segítségemre volt Sárai Gyuri, a klub szakmai igazgatója. Múlt péntektől pedig mindez kibővült egy majdhogynem sportigazgatói szintre. Vagyis ez már háromemberes munka. Nem is bírnám egyedül, épp ezért előrehaladott tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy segítséget kapjunk. De neveket még ne kérdezzen. A legfontosabb most egyébként is az, hogy minél előbb összerakjuk a felnőtt csapatot.

– Ezzel hogy állnak?

– Múlt pénteken nulla játékosunk és nulla szakmai stábunk volt. Ehhez képest hétfőre lett szakmai stáb és huszonnégy próbajátékossal megkezdődtek az edzések is. A keret összetétele azóta természetesen változott, jönnek és mennek futballisták, de tizenegy játékossal már tárgyalóasztalhoz ültem, s akad közöttük olyan, akivel lényegében megegyeztem a folytatásról. A jövő hétre kialakítunk egy tizennyolc mezőnyjátékosból és két kapusból álló csapatot, amelyhez még csatlakozhatnak fiatalok az U19-es és akár az U17-es együttesből is.

– Volt olyan forgatókönyv a klubnál, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz felnőtt csapat?

– Ebbe inkább bele sem gondoltam. Ahogy telt-múlt az idő, persze láttam, hogy nagy a baj. Kezdett az egész a 2015-ös bizonytalanságra emlékeztetni. Akkor sem lehetett tudni, mi lesz, ezért aztán előbb hat-nyolc, majd tíz-tizenkét gyerekkel elkezdtem edzeni, s egyre többen jöttek. Végül a felnőtt csapatot Márton Gáborék összerakták, én pedig az utánpótlást kezdtem rendbetenni. Akkor megmentették a PMFC-t, de nem építették tovább. Most már látszik, sokkal nagyobb összefogásra van szükség annak érdekében, hogy előrelépegethessünk.

– Miért nem lett most vezetőedző az első csapatnál?

– Megszereztem az Elit A-licencet, amellyel vezethetem az utánpótlást, majd a Pro licencet is. Utóbbit azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyszer felnőtt szinten edzősködhessek. Ám 2015-ben ötéves szerződést kötöttek velem, s én ekkor megfogalmaztam a céljaimat az akadémiát illetően. Három év telt el, most körülbelül ott tartunk, ahol elterveztem. Szeretném végigvinni ezt a munkát.

– Mit érhet el most a PMFC az NB III.-ban?

– Tudni kell, hogy az előző évi költségvetés mintegy harminc százaléka áll rendelkezésre. A feljutástól ezért messze kerültünk. Türelmesnek kell lenniük a játékosoknak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak egyaránt. Szükségünk van utóbbiak segítségére ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a céljainkat. A jövőben pedig el kell érnünk, hogy elsősorban a saját utánpótlására támaszkodjon majd a klub. Úgy, mint korábban.

– Ha már az utánpótlás: mennyire forrósodott fel a helyzet a felnőtt csapatnál tapasztalt kaotikus állapotok miatt?

– Gondolhatja: rögtön jöttek a hívások az edzőktől, a szülőktől. Nagy volt a várakozás a feljutással kapcsolatban. Amikor pedig nem sikerült, lefagyott a rendszer. Az utánpótlásban is. A kettőt nem lehet különválasztani – az egyik nem működik a másik nélkül.

– Eszerint hatalmas volt a tét.

– Így van. Óriási felelősség ez. Engem tényleg csak a futball, azon belül is a pécsi futball érdekel. Tele vagyok érzelmekkel…

(És ekkor olyan történt, amire abszolút nem számítottam: Kulcsár Árpád elsírta magát. Döbbentem ücsörögtem. Egy perc alatt persze összeszedte magát, s folytathattuk.)

– Akkor ennyit arról, hogy nem feszült.

– A legrosszabb a bizonytalanság volt. Az utolsó bajnoki meccstől egészen múlt csütörtökig nem lehetett tudni, mi lesz. Borzasztó idegőrlő volt, és nem volt jó senkinek sem. Most végre kicsit nyugodtabb vagyok, de akkor nyugszom meg teljesen, ha jövő hét végén a csapat kifut Dunaújvárosban a pályára. Legalább látni fogjuk, hogy honnan indulunk.

Szombat: meccs

A PMFC-nél szép lassan visszarázódnak a dolgok a rendes kerékvágásba. Ezt jelzi, hogy szombaton edzőmeccs következik, a Kozármislennyel találkoznak a piros-feketék.

Sok szurkolót érdekel, hol lesz majd a hazai pálya a csapat számára, hiszen most sem készült el a fedett lelátórész. Ebből kiindulva Kozármisleny lesz a PMFC „otthona”, ám úgy tudjuk, van még remény arra, hogy megmeneküljenek a drukkerek az utazástól.