Különösen nehéz volt a leállás, s az újrakezdés is

Már a BJJ Pécs (Brazil dzsúdzsucu) harcművészei is visszarázódtak a vírushelyzetet követően a megszokott kerékvágásba, sőt, új arcok is érkeztek az edzéseikre, árulta el lapunknak Rádi Richárd vezetőedző, pedig a leállást kifejezetten nehezen viselték.

– Az elsők között voltunk Krizsán Kristóffal, akik beszüntették az összes edzést. Otthoni edzésprogramot nem adtunk ki, mert mindenkinek van annyi tapasztalata, hogy szinten tudja tartani magát. Ha valaki kért volna segítséget, persze adtunk volna – kezdte Rádi. – Azt is mondtam mindenkinek, hogy senkinek sem fog ártani egy nagyobb pihenés. Ezt most is tartom.

A kényszerszünetet követően hamar munkába álltak. Kifestették, kicsit felújították a termüket is, illetve elkészítették az új csapatlogót és zászlót is.

– Az első két-három hét nagyon rossz volt – tette hozzá nevetve. – A majdnem két teljes hónapon keresztül tartó leállást követően kellett pár hét ahhoz, hogy a csapat visszarázódjon a munkába. Főleg állóképességben jelentkezett visszalépés.

A tréner azt is elmondta, bár lassan kezdődnek a versenyek, nem biztosak abban, hogy ők neveznek ezekre. Nem a felkészülés jelent problémát, csak nem lehet megmondani, akár augusztus mit hoz még. Ha valóban jön a sokat emlegetett második hullám, ismét azonnal leállnak.